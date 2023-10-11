В РФ разработали высокоскоростной дрон-камикадзе «Тубус» для уничтожения артиллерии

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Российские специалисты разработали новый высокоскоростной беспилотный летательный аппарат под названием «Тубус», запускающийся из переносной установки и предназначенный для уничтожения бронированной техники и артиллерии противника в глубине фронта. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Тубус» уже успешно прошел внутренние испытания и через несколько месяцев пройдет официальные испытания беспилотника в зоне СВО.
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