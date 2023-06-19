В стране набирает популярность онлайн-марафон исполнителей песни «Да здравствует Россия!»

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Принять участие в марафоне могут все – как в России, так и за рубежом. Например, участница проекта «Голос» на Первом канале Лилия Замулина записала видеоклип и направила организаторам. В рамках проекта уже снят клип при участии Родиона Газманова, группы «Фабрика», Сергея Войтенко и Александра Круглова.
Подать заявку можно на официальном сайте или отправить записанное видео и свои контактные данные на почту онлайн-марафона i@vosmarafon.ru.
Торжественное объявление победителей и трансляция видео исполнения состоятся 25 июня. В тот же день на странице онлайн-марафона в соцсети «ВКонтакте» состоится трансляция видеозаписей исполнения музыкальной композиции «Да здравствует Россия!» участниками проекта.
После завершения сбора роликов жюри отберет 10 лучших исполнителей, которые будут приглашены для участия в концертных и телевизионных мероприятиях.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье состоялся марш-бросок «Волоколамский рубеж».