В России объяснили слова Залужного о тупике на фронте

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» прокомментировал слова Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного о тупике на фронте.
Ранее Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный заявил, что украинский конфликт зашёл в тупик, поэтому ВСУ не добьются прорыва. Он пожаловался, что наблюдал, как украинская армия застревает на минных полях, а техника, поставленная Западом, расстреливается артиллерией ВС РФ.
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