В России рассказали о применении Су-57 в зоне СВО

Фото: Минобороны РФ
Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно выполнили миссии по нанесению ударов по целям в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Эту информацию раскрыл военный эксперт и директор музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов в беседе с изданием «Царьград».
«Мы обеспечиваем максимальную скрытность от систем ПВО. Ни радиолокационные устройства стран НАТО, ни вооруженные силы Украины не смогли обнаружить эти самолеты, даже когда они действовали в группе. Су-57 успешно выполнили точные удары по важным целям и вернулись на базу незамеченными», — заявил Кнутов.Он также сообщил, что примерно через месяц после начала операции Министерство обороны России подтвердило выдающиеся результаты, достигнутые Су-57.
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Артем Кузьмин