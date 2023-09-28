В России разработали новые льготы для добровольцев спецоперации

Фото: iStock/Svetlana Parnikova
Депутаты и сенаторы от «Единой России» представили законопроект, согласно которому доходы добровольцев, участвующих в специальной военной операции (СВО) России на Украине, не будут облагаться налогом на доход физических лиц (НДФЛ). Об этом сообщили «Известия», ссылаясь на зампреда комитета Госдумы Анатолия Выборного.
Предложенная мера направлена на поддержку и моральное укрепление военнослужащих, а также обеспечение социальной поддержки их семей. Законопроект уже получил поддержку правительства. Первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов отметил, что такие меры помощи военным следует сделать более значимыми и обширными.
Читайте также:
Мобилизованного из Екатеринбурга обвинили в дезертирстве из-за геморроя
В ГД подготовили законопроект о добровольческих формированиях в Росгвардии
Годовщина мобилизации в России: какой она была и ждать ли новую волну
Артем Кузьмин