В России создали аналог дрона-камикадзе «Герань»

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Российская фирма ZALA AERO создала альтернативу дрону-камикадзе «Герань», который получил название «Италмас», сообщил телеканал «Россия 1».
Как отметил генеральный конструктор компании «Аэроскан» Александр Захаров, у нового беспилотника дальность действия достигает 200 километров.
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