В России создали систему для поиска раненых солдат на поле боя

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На проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2023» в Новосибирске была представлена новая поисковая система, предназначенная для обнаружения раненых военных на поле боя с использованием маячков, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы (НТИ).
«Разработчики из Новосибирска создали инновационную поисковую систему для обнаружения раненых солдат на поле боя. Эта система также может быть адаптирована для гражданского использования, например, для поиска потерянных БПЛА», — утверждают представители НТИ.Важно отметить, что работа системы остается незаметной для врага. Маячок реагирует на запросы поискового устройства через внутренний радиоканал, отвечая краткими сигналами. Поиск раненого солдата с помощью маячка осуществляется с использованием специализированного прибора с направленной антенной. Если поле боя подвергается обстрелу, поиск можно выполнять с использованием БПЛА.
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