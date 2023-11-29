В России создали систему «свой-чужой» для беспилотников

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«Ростех» создал миниатюрную систему «свой-чужой», предназначенную для обозначения беспилотников.
Холдинг «Росэлектроника» продемонстрировал на выставке «Электроника России» новый малогабаритный приёмо-ответчик, чтобы обозначать беспилотники. Изделие работает по принципу «свой-чужой» и в автоматическом режиме занимается маркировкой дружественных дронов на высоте до 5 км и расстоянии до 100 км от радиозапросчика.
Радиолокационный опознаватель изобрели специалисты научно-производственного предприятия «Пульсар». Изделие работает со станциями, которые используют отечественную систему опознавания «Пароль». Такие приборы применяют в авиации для того, чтобы отличить свою технику от летательных аппаратов врага.
Изделие весит примерно 150 граммов. Энергопотребление составляет 100 милливольт, что позволяет внедрять опознаватель в гражданские и спецдроны.
По словам гендира НПП «Пульсар» Сергея Борового, сегодня на поле боя обе стороны конфликта применяют одни и те же модели беспилотников. Это затрудняет их визуальную идентификацию.
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Радиолокационный опознаватель изобрели специалисты научно-производственного предприятия «Пульсар». Изделие работает со станциями, которые используют отечественную систему опознавания «Пароль». Такие приборы применяют в авиации для того, чтобы отличить свою технику от летательных аппаратов врага.
По словам гендира НПП «Пульсар» Сергея Борового, сегодня на поле боя обе стороны конфликта применяют одни и те же модели беспилотников. Это затрудняет их визуальную идентификацию.
«Применение таких опознавателей позволит отличать свои дроны от вражеских», — сказал Сергей Боровой.Читайте также:
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Мария Фирсова