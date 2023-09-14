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В России знают, как бороться с ATACMS, хотя они еще не попали на Украину

Бывший разведчик Риттер: Россия заблокирует ракеты ATACMS, если США поставят их ВСУ
14 сентября 2023, 21:13
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Россия легко сможет подавить или заблокировать американские ракеты ATACMS, если США решатся передать их Киеву, об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в статье для Sputnik.

«Система ATACMS окажется под ударом российского противоракетного оружия, которое перехватит ракеты до достижения ими цели. Кроме того, Россия заблокирует системы их наведения с помощью установок радиоэлектронной борьбы, которые считаются одними из самых эффективных в мире», - прокомментировал ситуацию Риттер.

Именно поэтому разведчик убежден – нет совершенно никакого смысла в передаче этого типа ракет Вооруженным силам Украины. Они все равно не смогут повлиять на ситуацию.

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#россия
#ракеты
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#всу
#сво
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В бой идут одни старики: пенсионеры в рядах ВСУ штурмуют территории ДНР
Пленный Ольховик: Украина обещала не пускать мобилизованных стариков на поле боя
14 сентября 2023, 21:20

Фото: iStock/Olena_Z

На штурм Опытного и Авдеевки в ДНР идут мобилизованные пенсионеры старше 50 лет. Об этом РИА Новости рассказал военнопленный из 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Ольховик.
Он сообщил, что украинские власти обещали мобилизованным пенсионерам не отправлять их на прямые столкновения на фронте, чтобы не подвергать опасности пожилых людей. А по итогу оказалось, что сразу после прохождения обучения военнослужащие, возраст которых превышал 50 лет, были отправлены в места наиболее активных боёв, откуда они уже не вернулись. 

Сам Ольховик, которому около 50 лет, заявил, что ему просто повезло выжить.

Ранее жители Киева сообщали о начале мобилизации стариков на Украине. По словам очевидцев, в городе хватают всех мужчин во всех общественных местах.

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#всу
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#пенсионеры
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Украинское командование толкает своих солдат на минные поля
Военнопленный ВСУ: Командование отправляет бойцов на штурм по минному полю
14 сентября 2023, 20:09

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

Украинское командование отправило 60 человек на штурм прямо по минному полю, почти никто из них не выжил, об этом рассказал военнопленный из 36-й бригады морской пехоты Виталий Битюк в интервью «РИА Новости».
«Нас выдвинулось три группы по 20 человек, я был в составе одной из групп. Без каких-либо уточнений просто погнали, вдоль неразминированной посадки, буквально по минному полю. Начали подрываться, раскрыли себя, нас начали крыть со всех огневых средств: из минометов, пулеметов. Было очень много раненных, двухсотых (убитых), я был контужен, когда очнулся, вокруг меня были уже только российские солдаты», - прокомментировал ситуацию пленный солдат. 

Пленный рассказал, что их отправили на штурм посёлка Опытный в Донецкой Народной Республике. 

Битюк задался объективными вопросами – зачем гнать на убой такое количество солдат и как потом смотреть в глаза их родным?

Ранее Владимир Рогов рассказал, что целая группа солдат Вооруженных сил Украины добровольно сдалась в плен возле Времевского выступа в Запорожской области. По его словам, украинцы сдались «Шторм Z» 40-й бригады морской пехоты ВС РФ.

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#днр
#мина
#всу
#сво
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Шон Пенн переплавит «Оскары» на пули для ВСУ, из которых будут стрелять по русским
Американский актер Шон Пенн захотел переплавить свои «Оскары» на пули для ВСУ
14 сентября 2023, 19:19

Фото: iStock/Pitroviz

Американский актер Шон Пенн заявил, что хочет переплавить свои статуэтки «Оскар» на пули для ВСУ, их которых можно будет убивать русских, об этом он заявил в интервью для Variety.
«Я подумал: «Ну и черт с ними, понимаете?» Я отдам их Украине. Можно переплавить их в пули для стрельбы в русских», - сказал Пенн о своих статуэтках.

Актер также назвал Владимира Зеленского своим другом. 

Ранее ​он обещал, что снимет документальный фильм про Майдан и военные действия.

Шон Пенн – один из самых популярных актеров в Голливуде 2000-х. Он снялся в таких знаменитых фильмах как: «Игра», «Таинственная река», «Охотники на гангстеров», «Невероятная жизнь Уолтера Митти», «Древо жизни» и много других. 

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#актёр
#владимир зеленский
#всу
#оружие
#сша
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Целая группа ВСУ добровольно сдалась в плен в Запорожской области
Рогов: Группа украинских военных сдалась без боя на Времевском выступе
14 сентября 2023, 18:51

Фото: iStock/Anna_Anikina

Группа солдат Вооруженных сил Украины добровольно сдалась в плен возле Времевского выступа в Запорожской области, об этом сообщил глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью «РИА Новости».
«Группа украинских военных без сопротивления сдалась в плен в районе села Новомайорское на Времевском выступе», - прокомментировал ситуацию Рогов. 

По его словам, украинцы сдались «Шторм Z» 40-й бригады морской пехоты ВС РФ.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что информация о взятии Андреевки Вооруженными силами Украины – это очередные вбросы. Также стало известно, что противник попытался закрепиться в Клещеевке. ВСУ заняли позиции в населенном пункте, но продолжают находиться под плотным огнем российских войск.

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#всу
#вс рф
#рогов
#запорожская область
#сво
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Минобороны: Безэкипажный катер ВСУ пытался атаковать ракетный корабль ЧФ «Самум»
Корабль на воздушной подушке «Самум» уничтожил морской беспилотник ВСУ
14 сентября 2023, 18:19

Фото: istockphoto/bbsferrari

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать российский ракетный корабль на воздушной подушке Черноморского флота «Самум» с использованием безэкипажного катера.
Об этом сообщило министерство обороны Российской Федерации в своем официальном телеграм-канале. В сообщении указано, что атака была отражена. Инцидент произошел около 16:30 в акватории Черного моря. При отражении атаки морской беспилотник противника был уничтожен огнем из штатного вооружения корабля.

Ранее в Минобороны сообщали о другом безэкипажном катере ВСУ, который был обнаружен и уничтожен силами морской авиации Черноморского флота РФ. Также в последнее время противник неоднократно предпринимал попытки атаковать Крымский мост при помощи морских беспилотников.

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#инцидент
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#всу
#минобороны
#вооружения
#атака
#рф
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Совсем скоро школа в Мариуполе примет своих учеников
14 сентября 2023, 18:02

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Подмосковные специалисты завершили работы по восстановлению школы в Орджоникидзевском районе города Мариуполь.

Специалисты из Московской области делают все возможное, чтобы вернуть детям Мариуполя радость и создать условия для их полноценного развития.

На сегодняшний день завершаются ремонтно-восстановительные работы, которые велись с осени прошлого года. Специалисты заменили центральное отопление, электроосвещение и слаботочные системы, устройство оконных блоков, горячего, холодного водоснабжения и канализации. Проведели кровельные работы и в местах общего пользования. Завершен комплекс работ по восстановлению конструктива здания.


В настоящий момент строителями ведутся работы по благоустройству прилегающей территории.

В школе будут созданы все комфортные условия для получения знаний в новых и современных классах, а также просторные помещения для развития и творчества.

При координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, специалисты из Московской области ГБУ МО «УТНКР» совершают ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ, продолжая восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя и помогая скорее вернуть уверенность жителям города и улучшить их качество жизни.

Узнать подробную информацию о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно на сайте.

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#дома
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Экс-разведчик США Риттер рассказал, что будет с Украиной, если она не остановится
Риттер: Украина лишится других территорий, если не остановит боевые действия
14 сентября 2023, 17:57

Фото: iStock/JARAMA

Если Украина продолжит боевые действия, она потеряет ещё несколько регионов. Об этом в интервью журналисту Дэнни Хайфону заявил бывший разведчик США Скотт Риттер.
Он сообщил, что Россия сможет удержать бывшие украинские территории, которые уже фактически принадлежат ей. К тому же, страна заберёт себе и другие регионы, такие как Харьков, Николаев и Днепропетровск. 

Кроме того, если Украина продолжит ведение боевых действий, она может лишиться и Одессы, а также всего Черноморского побережья, что понесёт за собой тяжёлые для страны последствия, поскольку выхода к морю у неё больше не будет. Это, без сомнения, ударит по экономике Украины из-за потери возможности осуществлять перевозки по Чёрному морю. 

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#регионы
#конфликт
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В ДНР опровергли информацию о потере Андреевки
Пушилин назвал заявления о взятии ВСУ Андреевки под Артемовском вбросом
14 сентября 2023, 17:40

Фото: kremlin.ru

Информация о взятии Андреевки Вооруженными силами Украины – это очередные вбросы заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью «РИА Новости».
«В Районе Клещеевки и Андреевки продолжаются ожесточенные бои, за последние сутки есть улучшения позиций российских подразделений», - прокомментировал ситуацию Пушилин.

Все заявления о потере российскими силами населенных пунктах в районе Артемовска Пушилин назвал «очередными вбросами».

Ранее также стало известно, что противник попытался закрепиться в Клещеевке. ВСУ заняли позиции в населенном пункте, но продолжают находиться под плотным огнем российских войск.

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14 сентября 2023, 17:21

Фото: iStock/JARAMA

У Украины нет достаточного количества ресурсов, чтобы пережить вооруженное противостояние с Россией, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«На длительный и изнурительный конфликт Украина не готова, она объективно не может его вести, потому что у Украины нет таких ресурсов, чтобы это осуществлять», - прокомментировал ситуацию Соскин. 

По мнению эксперта, Украина не протянет даже полгода, если не примет решение сложить оружие прямо сейчас.

Ранее Соскин заявил, что Украина не в состоянии выдержать российские удары, и должна полностью изменить ход конфликта, чтобы избежать катастрофы. Он также отметил, что киевским властям необходимо незамедлительно изменить ход конфликта, чтобы избежать катастрофы, в том числе, демографической.

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#конфликт
#оружие
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#сво
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