В России знают, как бороться с ATACMS, хотя они еще не попали на Украину

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«Система ATACMS окажется под ударом российского противоракетного оружия, которое перехватит ракеты до достижения ими цели. Кроме того, Россия заблокирует системы их наведения с помощью установок радиоэлектронной борьбы, которые считаются одними из самых эффективных в мире», - прокомментировал ситуацию Риттер.
Именно поэтому разведчик убежден – нет совершенно никакого смысла в передаче этого типа ракет Вооруженным силам Украины. Они все равно не смогут повлиять на ситуацию.
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