В Ростове-на-Дону, предварительно, сработала система ПВО

Фото: iStock/Dmitry Potashkin
В Ростове-на-Дону слышны громкие звуки, в небе наблюдаются полосы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Жители города отмечают, что слышат громкие звуки, в небе остаются белые следы.
По предварительным данным, это может работать система противовоздушной обороны (ПВО).
Власти региона ещё не давали официальных комментариев по поводу происходящего.
Ранее сообщалось, что за воскресенье, 22 октября, Вооружённые силы Украины (ВСУ) 24 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). В общей сложности было выпущено 90 снарядов разных типов. Уточняется, что обстрелы производились по Горловке и Донецку.
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По предварительным данным, это может работать система противовоздушной обороны (ПВО).
Ранее сообщалось, что за воскресенье, 22 октября, Вооружённые силы Украины (ВСУ) 24 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). В общей сложности было выпущено 90 снарядов разных типов. Уточняется, что обстрелы производились по Горловке и Донецку.
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Анастасия Чинкова