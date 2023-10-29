В Ростове-на-Дону система ПВО ликвидировала воздушную цель

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По словам губернатора Василия Голубева, никто не пострадал.
В Ростове-на-Дону система ПВО уничтожила воздушную цель.
Ранее бывший разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что высокотехнологичные средства российской противовоздушной обороны практически полностью уничтожили украинскую авиационную технику.
В интервью журналисту Гарланду Никсону военный эксперт рассказал, что украинские истребители МиГ-29 сбивают российские средства ПВО, едва они успевают подняться в воздух. Поэтому Россия имеет подавляющее преимущество в воздухе, отметил экс-разведчик.
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Ранее бывший разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что высокотехнологичные средства российской противовоздушной обороны практически полностью уничтожили украинскую авиационную технику.
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Мария Фирсова