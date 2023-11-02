В Ростовской области повторно сработала система ПВО

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Губернатор региона Василий Голубев написал в своем телеграм-канале, что систему ПВО задействовали повторно в Ростовской области.
По словам Голубева, система противовоздушной обороны сработала в 14.40. Он отметил, что военнослужащие выполняют свою работу.
Отмечается, что первый раз система ПВО была задействована в 14.17. Сотрудники оперативных служб уточняют последствия.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил РИА Новости, что украинские войска атаковали дронами-камикадзе центр Энергодара. По предварительным данным, есть попадание в жилой дом. Число дронов, атаковавших Энергодар, достигло десяти.
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Отмечается, что первый раз система ПВО была задействована в 14.17. Сотрудники оперативных служб уточняют последствия.
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Екатерина Коршунова