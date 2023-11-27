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В Ростовской области сбит украинский беспилотник

Голубев: в Ростовской области сбит беспилотник ВСУ
27 ноября 2023, 10:03
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

В Каменском районе Ростовской области силами противовоздушной обороны сбит украинский беспилотный летательный аппарат, разрушений не земле нет. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев.

«В 9.30 в Каменском районе сбит БПЛА. Последствий на земле не установлено. Спасибо военным за выполненную работу», - написал Голубев в своем Telegram-канале.

Ранее также стало известно, что беспилотники Вооруженных сил Украины попытались совершить очередную атаку на авиационный завод в Смоленской области. По информации СМИ, провальная попытка атаки произошла утром 26 ноября, в воскресенье.Два беспилотника Вооруженных сил Украины самолётного типа были замечены в небе над Смоленской областью. Первый был сбит около 09:00 в Заднепровском районе Смоленска. Второй дрон, показавшийся примерно полчаса спустя, был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

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Морпехи РФ взяли два опорных пункта ВСУ под Угледаром без единого выстрела
27 ноября 2023, 10:52

Фото: istockphoto/Denniro

Военнослужащие 155-й бригады морской пехоты, элитных частей Вооруженных сил России, 27 ноября, в свой профессиональный праздник, заняли два опорных пункта ВСУ под Угледаром. Причем сделали это без единого выстрела.
Для маскировки своих действий группа морпехов из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота использовала дымовую завесу, передает корреспондент «Известий». Под прикрытием дыма российские бойцы на бронемашинах вплотную приблизились к ключевой лесополосе с двумя опорными пунктами ВСУ. Увидев появившиеся прямо перед позициями боевые машины, противник не стал принимать бой, а сразу отошел назад. Опорники перешли под контроль российских военных.

Командир отделения с позывным Югославыч рассказал, что в последнее время такие действия украинцев стали обычным делом. Налицо падение боевого духа в рядах ВСУ.

«От безысходности им уже нечего делать», — сказал российский боец.

Противник в отчаянии стягивает к Угледару все возможные  резервы. Бросают в бой солдат, не считаясь с потерями. Впрочем, часто военнослужащие ВСУ предпочитают уклониться от сражения и отступить, чтобы сохранить свои жизни, как это было в двух опорниках, захваченных морскими пехотинцами.

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#падение
#контроль
#машины
#всу
#солдат
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27 ноября 2023, 10:24

Фото: iStock/IherPhoto

На линии фронта российским военнослужащим удалось достичь успеха и взять под контроль возвышенный участок местности на Авдеевском направлении. Противник теряет личный состав и технику иностранного производства, однако продолжает удерживать позиции. О последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, что ВС РФ применили для нанесения ударов по Киеву, расскажет редакция «Радио 1».

Экипажи Су-34 уничтожили блиндажи и личный состав ВСУ


На Херсонском направлении истребители Су-34 ВСК России уничтожили военный персонал, блиндажи и военную технику ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что в результате атаки, 20 единиц боевой техники противника было повреждено.

ВС РФ отразили атаку штурмовой группы ВСУ


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Российские бойцы отразили атаку штурмовой группы ВСУ на южнодонецком направлении, сообщает российское оборонное ведомство. В результате боя, противник лишился 80 военнослужащих и двух боевых машин. В сообщении Минобороны говорится, что ВС РФ улучшили свои позиции по всему переднему краю в районе населенного пункта Шевченко в ДНР.


Средства ПВО уничтожили ракеты ВСУ над Азовским морем


Две зенитные ракеты ВСУ были уничтожены над акваторией Азовского моря, сообщает Минобороны РФ. Противник выпустил две ракеты С-200 с целью атаки наземных объектов на российских территориях. Система ПВО зафиксировала и перехватила снаряды противника. В результате инцидента никто не пострадал.


Авдеевскую промзону полностью освободили российские военные


Украинские военные утратили контроль над промышленной зоной на Авдеевском направлении в районе станции «Ясиноватая 2». Об этом пишет телеграм-канал «НгП раZVедка».

Авторы портала сообщили, что ВСУ не смогли удержаться в районе, несмотря на применение кассетных боеприпасов и укрепления, которые возводились на протяжении нескольких лет. Авдеевская промышленная зона полностью перешла под контроль российских войск.

ВС РФ впервые атаковали Киев чёрными дронами

 
Российская сторона впервые применила для атаки Киева чёрные дроны «Герань-2». Об этом сообщил спикер ВВС Украины Юрий Игнат, пишет издание «Страна.ua». По его словам, ВС РФ используют при производстве беспилотников карбон, что делает их незаметными для систем ПВО. Вещество поглощает радиолокационный сигнал и дрон сложно обнаружить.

Игнат отметил, что прежде подобные БПЛА не применялись.


Последние новости СВО


Телеграм-канал «Рыбарь» сообщает о тактическом успехе российских военных на Авдеевском направлении. По информации портала, освобожденная ВС РФ промышленная зона находится на возвышенности, что даст преимущество в дальнейшем при штурме Авдеевки.

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На южном фланге Бахмута бои продолжаются с прежней интенсивностью.

На Херсонском направлении противник был вынужден эвакуироваться на правый берег из-за контратаки ВС РФ. Однако несколько подразделений противника по-прежнему остаются в населенном пункте и удерживают оборону.
 
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#минобороны рф
#бпла
#днр
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#киев
#истребители
#пво
#сво
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Украинские БПЛА попытались атаковать авиационный завод в Смоленской области
27 ноября 2023, 09:50

Фото: iStock/vadimrysev

Беспилотники Вооруженных сил Украины попытались совершить очередную атаку на авиационный завод в Смоленской области, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, провальная попытка атаки произошла утром 26 ноября, в воскресенье.

Два беспилотника Вооруженных сил Украины самолётного типа были замечены в небе над Смоленской областью. Первый был сбит около 09:00 в Заднепровском районе Смоленска. Второй дрон, показавшийся примерно полчаса спустя, был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. 

Второй беспилотник упал на крышу завода и взорвался, в результате чего оказалась повреждена крыша одного из цехов и балка перекрытия.

К счастью, в результате атаки никто не пострадал.

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#беспилотник
#дрон
#крыша
#завод
#всу
#атака
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«Призрачная идея»: В США развеяли миф о возвращении Украиной Донбасса и Крыма
Хаас: Украине не удастся вернуть потерянные двадцать процентов территории
27 ноября 2023, 09:13

Фото: iStock/Silent_GOS

Украине стоит забыть об идее возвращении потерянных земель и сконцентрироваться на сохранении оставшихся, об этом заявил президент Совета по международным отношениям США Ричард Хаас в интервью для CNN.
«Идея о том, что Украина вернет двадцать процентов территории, принадлежащих сейчас России, призрачна, нет предпосылок считать, что это удастся сделать», - прокомментировал ситуацию Хаас. 

По мнению эксперта, сейчас Вооруженным силам Украины и командованию необходимо сфокусироваться на сохранении тех земель, которые всё ещё остаются в составе страны. Хаас также выразил обеспокоенность заметным сокращением западной помощи Киеву на фоне непрекращающихся провалов украинской армии.

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#донбасс
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«Страна инвалидов и мигрантов»: Симоньян пояснила, к чему привёл срыв переговоров
Симоньян: Срыв переговоров сделал из Украины страну инвалидов и мигрантов
27 ноября 2023, 08:17

Фото: kremlin.ru

Срыв переговоров между Москвой и Киевом привёл к тому, что Украина превратилась в страну инвалидов и мигрантов, с таким заявлением выступила главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».
«Путин говорил правду, и получается, можно было избежать сотен тысяч жертв, и можно было не превращать Украину в страну инвалидов и эмигрантов, в которую она превратилась сейчас. В страну с переломанным хребтом — и экономической, и политической, и социальной жизни, и главное — морального духа нации», - прокомментировала ситуацию Симоньян.

Таким образом главред RT отреагировала на слова украинского депутата Давида Арахамия, который признался, что президента Украины Владимира Зеленского отговорили от завершения конфликта и переговоров с Россией. Он заявил, что весной 2022 года бывший (действующий на тот момент) премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посоветовал Зеленскому не подписывать никаких договоров с российским правительством.

По словам Симоньян, Арахамия просто не сдержался, когда раскрыл истинную причину категоричного отказал Киева от переговоров с Москвой.

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#сво
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Украинский генерал раскрыл, при каких условиях конфликт с Россией будет расширен
Наев: Украинские войска готовятся к расширению границ конфликта с Россией
27 ноября 2023, 08:06

Фото: iStock/Olena_Z

Вооруженные силы Украины готовятся к расширению границ конфликта с Россией, об этом сообщил генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев в интервью для ABC News.
«Конфликт с Россией может выйти за пределы восточной и южной части Украины. Это произойдет, если РФ продолжит наращивать производство вооружений», - прокомментировал ситуацию Наев. 

По его словам, российской стороне в совершенствовании новых видов вооружения, якобы, помогают её союзники. Он также заявил, что в ответ на это Украина начала строить дополнительные оборонительные сооружения, а также выкладывать минные поля. 

Он также нехотя согласится, что разрекламированное контрнаступление ВСУ действительно с треском провалилось.

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#конфликт
#производство
#украина
#всу
#вооружения
#контрнаступление
#вс рф
#сво
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Экипажи Су-34 уничтожили блиндажи и личный состав ВСУ
Минобороны России: экипажи Су-34 уничтожили блиндажи и личный состав ВСУ
27 ноября 2023, 06:53

Фото: iStock/yucelyilmaz

Истребители Су-34 Военно-космических сил России с помощью авиационных бомб уничтожили блиндажи, военный персонал и военную технику Вооруженных сил Украины на направлении Херсона, сообщило Министерство обороны РФ.
По информации ведомства, 20 единиц боевой техники ВСУ были уничтожены на указанном направлении. Отмечается, что экипажи получили точные координаты цели, произвели необходимые расчеты и выполнение маршрута на минимальной высоте, а также провели анализ местности перед ударом.

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#партия
#всу
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«Не хотят быть мясом»: Украинский пленный объяснил, почему ВСУ массово бегут от службы
Украинский военнопленный Куманский рассказал о росте числа «отказников» в ВСУ
27 ноября 2023, 06:51

Фото: iStock/Prostock-Studio

Украинский военнопленный Богдан Куманский рассказал о росте числа «отказников» от службы в рядах Вооруженных сил Украины, об этом он сообщил на видеоролике, который публикует Минобороны РФ.
«Мысли уже давно подбирались, чтобы уйти в СОЧ (самовольное оставление части). Людей не хватает, тянут людей из любых подразделений, лишь бы позакрывать дырки на линии фронта, лишь бы кто ни подготовки, ничего», - прокомментировал ситуацию Куманский.

По словам пленного, число отказов от службы растёт потому, что украинцы не хотят быть «мясом». При этом, Куманский задался вопросом – что думают правительство и командиры, отправляя солдат без подготовки и опыта на убой. 

Ранее немецкое издание Welt сообщило, что украинским военным не дают отпуска, боясь, что отсутствие солдат создаст дыры в обороне, которыми с лёгкостью воспользуются ВС РФ.

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DR: 49,5% украинцев хотят остаться в Дании после окончания конфликта с Россией

Business Insider: Западные танки оказались бесполезными для ВСУ
#солдат
#плен
#всу
#сво
#украина
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Украинские беженцы захотели остаться в Дании после окончания конфликта
DR: 49,5% украинцев хотят остаться в Дании после окончания конфликта с Россией
27 ноября 2023, 06:34

Фото: iStock/nantonov

Половина беженцев с Украины, около 49,5 процента, выразили желание остаться в Дании даже после завершения военных действий на родине. Эту информацию передает датская телерадиокомпания Danmarks Radio, ссылаясь на исследование, проведенное Карен-Инге Карстофт из Копенгагенского университета.
Карстофт, ведущая автор этого исследования, отметила, что результаты оказались неожиданными.

«Для нас это было настоящим сюрпризом», — подчеркнула она,
Она пояснила, что продолжительность конфликта могла повлиять на желание беженцев оставаться в Дании, так как многие из них уже успели адаптироваться и «прижиться» в датсском обществе. Однако восстановление Украины, как отметила эксперт, потребует времени, поэтому возможность остаться в Дании кажется наиболее привлекательной идеей.

«Можно было предположить, что самые благополучные, нацеленные на будущее с оптимизмом, захотят вернуться на родину и принять участие в ее восстановлении. Некоторые именно так и поступают, но общая тенденция показывает, что те, кто стремится остаться на долгосрочной основе, адаптировались к новой жизни лучше остальных», — заключила Карстофт.
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