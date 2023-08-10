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В Ровненской области Украины ударами БПЛА уничтожена нефтебаза

10 августа 2023, 07:05

Фото: iStock/Leonid Ikan

Минувшей ночью ударами беспилотных летательных аппаратов уничтожена нефтебаза в Ровненской области Украины. Об этом рассказал глава областной администрации Виталий Коваль.
«Ночью Ровненщина столкнулась с массовой атакой беспилотниками. К сожалению, разрушена нефтебаза под Дубно. Жертв нет», — написал Коваль в своем Telegram-канале.

Уточняется, что для ликвидации огня привлечен пожарный поезд, 45 спасателей и 14 единиц техники. Эвакуация мирного населения не предполагается.


В российском Минобороны также заявили о новой атаке на Россию украинскими дронами. В ночное время над Калужской и Московской областями, а также Севастополем предотвращены попытки Киева провести террористические акции с использованием дронов. Также было уточнено, что системы ПВО сбили два дрона, направлявшихся в сторону Москвы: один над Малоярославским районом Калужской области и другой над Одинцовским районом Московской области.

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Инструкторы НАТО не имеют необходимого опыта для подготовки ВСУ
Open Democracy: инструкторы НАТО не в состоянии подготовить солдат ВСУ
10 августа 2023, 08:07

Фото: iStock/Olena_Z

Западные инструкторы не имеют необходимого опыта ведения боевых действий на открытой местности, и они не в состоянии дать качественную подготовку украинским военным исходя из специфики конфликта. Так считает обозреватель Open Democracy Изобель Кошив.
«Западные инструкторы не понимают, с каким противником приходится иметь дело, сетуют украинские солдаты. Они недостаточно подготовлены к реалиям конфликта с Россией из-за разницы между натовской и внутренней войсковой подготовкой», — говорится в статье.

Уточняется, что военные НАТО могут обучить украинских военных только базовому курсу. При этом основной их подготовкой занимается Киев. Происходит это из-за непонимания западными солдатами специфики боевых действий на Украине.

Один из украинских военных рассказал в интервью, что натовские инструкторы приводят примеры исходя из операций на Ближнем Востоке, где основная цель заключалась в зачистке помещений и выявлении боевиков среди мирного населения. Однако такая тактика не подходит для боевых действий с ВС РФ, так как бои идут на ровной местности.

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#киев
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Балицкий: ВСУ не дошли даже до первой линии обороны ВС РФ
10 августа 2023, 07:56

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

ВСУ за два месяца своего контрнаступления на Запорожском направлении не смогли дойти даже до первой линии обороны ВС РФ. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
«Противник, кстати, в результате своего контрнаступления не дошел даже до первой линии. Они взяли несколько "опорников", которые были выносные, но это не линия обороны, это часть линии обороны, из которой состоит первая линия, за два месяца», - цитирует РИА Новости Балицкого. 

Он добавил, что далее через каждые семь километров располагаются взводные и ротные опорные пункты.

При этом Балицкий подчеркнул, что на сегодняшний день ВСУ не имеют ни малейшей возможности выйти к берегу Азовского моря. Именно такая задача перед ними была поставлена изначально, заключил врио главы Запорожской области.

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Развожаев: 11 БПЛА были сбиты над морем при подлёте к Севастополю
10 августа 2023, 07:48

Фото: iStock/Oselote

Глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что минувшей ночью российский флот совместно с силами противовоздушной обороны отразили атаку 11 вражеских беспилотников.
«Этой ночью наш флот во взаимодействии с силами ПВО отразил атаку вражеских БПЛА над морем на подлете к Севастополю. 9 БПЛА были заглушены РЭБ, 2 - сбиты ПВО», - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, на данный момент продолжается контроль сложившейся обстановки.

Напомним, в российском Минобороны заявили, что минувшей ночью над Калужской и Московской областями, а также Севастополем предотвращены попытки Киева провести террористические акции с использованием дронов. Также было уточнено, что системы ПВО сбили два дрона, направлявшихся в сторону Москвы: один над Малоярославским районом Калужской области и другой над Одинцовским районом Московской области.

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#бпла
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#акции
#telegram
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#пво
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Над территорией двух областей и Севастополя пресекли атаки дронов ВСУ
Минобороны: беспилотники сбили над Калугой, Подмосковьем и Севастополем
10 августа 2023, 06:58

Фото: iStock/vadimrysev

В ночное время над Калужской и Московской областями, а также Севастополем предотвращены попытки Киева провести террористические акции с использованием дронов, сообщило Минобороны через свой Telegram-канал.
«Ночью в указанных регионах были прерваны попытки киевских властей атаковать с помощью беспилотных летательных аппаратов. Никто не пострадал, и никаких разрушений не произошло», — гласит сообщение.
Также было уточнено, что системы ПВО сбили два дрона, направлявшихся в сторону Москвы: один над Малоярославским районом Калужской области и другой над Одинцовским районом Московской области.

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Украина передала Пентагону первый доклад об использовании кассетных боеприпасов
CNN: Киев передал Пентагону первый доклад об использовании кассетных боеприпасов
10 августа 2023, 04:11

Фото: istockphoto/Standart

Украина предоставила Пентагону отчет о применении кассетных боеприпасов, полученных от США. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источник в украинском правительстве.
В отчете приведены данные о количестве примененных боеприпасов и затронутых целях. Точные показатели, указанные в документе, источник не раскрыл.

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В Запорожье рассказали об обороне ЗАЭС
Балицкий: сценарии защиты Запорожской АЭС от возможной атаки Киева отработаны
10 августа 2023, 03:56

Фото: iStock/WangAnQi

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) тщательно подготовлена к возможной угрозе со стороны Киева: отработаны различные сценарии защиты, установлена прочная оборонительная линия, проведено минирование прибрежной территории. Об этом Евгений Балицкий, и.о. губернатора Запорожской области, рассказал корреспондентам РИА Новости.
«У нас разработаны планы, в рамках которых мы проводим учения как по химической, так и радиоактивной защите. Для этих целей у нас дежурит специализированный полк», - подчеркнул Балицкий.
Врио губернатора также добавил, что специальные подразделения подготовлены к различным действиям противника, будь то высадка десанта на побережье или попытка прорыва диверсионных групп.

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Украинские войска обстреляли Донецк
ВСУ выпустили семь снарядов натовского калибра по Донецку
10 августа 2023, 03:35

Фото: iStock/dzika_mrowka

ВСУ произвели обстрел Донецка, используя снаряды калибра 155 миллиметров по стандартам НАТО. Об этом информируют в Telegram-канале представителей ДНР в рамках Совместного центра контроля и координации (СЦКК).
Под обстрел попали Петровский и Кировский районы. Зарегистрированы прилеты семи снарядов.

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#пво
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В МИД России озвучили условия для мирного решения конфликта на Украине
МИД России: для урегулирования ситуации Украине надо прекратить боевые действия
10 августа 2023, 02:59

Фото: iStock/JARAMA

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин подчеркнул, что стабильное разрешение ситуации на Украине станет возможным, если Киев остановит военные операции и террористические акции. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.
«Мы по-прежнему придерживаемся мнения, что долгосрочное и надежное решение возможно только при условии остановки боевых действий и террористических атак со стороны киевской власти», — поделился он.
Галузин убежден, что для устойчивого урегулирования необходимо подтвердить основополагающие принципы суверенитета Украины, включая ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный характер. Дипломат также отметил важность признания новых территориальных границ и гарантирования демилитаризации и денацификации страны.

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В Киевской области произошли взрывы
Власти: в Киевской области произошли взрывы, зафиксирована работа системы ПВО
10 августа 2023, 02:53

Фото: iStock/FelixRenaud

В регионе Киева на Украине зарегистрированы взрывы. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Киевской областной военной администрации.
Согласно данным властей, была зафиксирована активность системы противовоздушной обороны (ПВО).ъ

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