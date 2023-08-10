В Ровненской области Украины ударами БПЛА уничтожена нефтебаза

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Минувшей ночью ударами беспилотных летательных аппаратов уничтожена нефтебаза в Ровненской области Украины. Об этом рассказал глава областной администрации Виталий Коваль.
«Ночью Ровненщина столкнулась с массовой атакой беспилотниками. К сожалению, разрушена нефтебаза под Дубно. Жертв нет», — написал Коваль в своем Telegram-канале.
Уточняется, что для ликвидации огня привлечен пожарный поезд, 45 спасателей и 14 единиц техники. Эвакуация мирного населения не предполагается.
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