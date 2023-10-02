В рядах ВСУ фиксируется странное заболевание, устойчивое к антибиотикам

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У раненых украинских военных врачи всё чаще диагностируют инфекционное заболевание, устойчивое к большинству имеющихся антибиотиков. Об этом пишет Financial Times.
«В начале этого года в одном из американских военных госпиталей в Германии врачи, обследовав раненого украинского солдата, сделали тревожное открытие. Его инфекция была устойчива практически ко всем имеющимся антибиотикам», — говорится в статье.
Также уточняется, что подобные случаи фиксируются не только на Украине, но и в тех странах, куда бойцов ВСУ доставляли на лечение. Таким образом, заражение происходит в украинских госпиталях и в тех местах, где пребывают беженцы с Украины в других странах.
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Элина Позднякова