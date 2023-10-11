В рядах ВСУ начались конфликты из-за больших потерь на поле боя

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В рядах элитного формирования «Магура» ВСУ начались конфликты, из-за больших потерь на поле боя, к которым привел приказ высшего командования. Об этом сообщает Newsweek.
«Украинское военное формирование, сыгравшее центральную роль в контрнаступлении Киева, находится разладе из-за проблем с руководством и командованием на поле боя», — говорится в материале.
Уточняется, что речь идёт о 47-й отдельной механизированной бригаде «Магура» ВСУ. Конфликты начались здесь из-за неправильного управления старшими офицерами. Оказалось, что приказ одного из них привел к большим потерям украинских военных.
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