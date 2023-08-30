В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога, звучат взрывы

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Воздушная тревога объявлена в Cумской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской и Черкасской областях Украины, при этом в последней прогремели взрывы. Об этом сообщает телеканал RT.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.
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