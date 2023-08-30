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В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога, звучат взрывы

30 августа 2023, 02:10

Фото: iStock/anutr_tosirikul

Воздушная тревога объявлена в Cумской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской и Черкасской областях Украины, при этом в последней прогремели взрывы. Об этом сообщает телеканал RT.

Агентство РБК-Украина сообщает также (без подробностей) о взрывах в Кривом Роге — родном городе президента Украины Владимира Зеленского.

Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.

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#украина
#взрывы
#воздушная тревога
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Минобороны: Самолёт морской авиации РФ уничтожил четыре катера ВСУ с десантниками
30 августа 2023, 02:36

Фото: iStock/yucelyilmaz

Самолёт морской авиации ВС России уничтожил в акватории Чёрного моря четыре военных катера Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ. На их борту находилось до 50 украинских десантников.
Ранее Минобороны России также сообщало, что средства ПВО пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку с помощью беспилотников по объектам на территории РФ. Так, три украинских дрона самолетного типа были уничтожены над Брянской областью, а еще по одному — в Орловской и Калужской.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#самолёты
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#украина
#минобороны рф
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Богомаз: Российские военные ответили ВСУ на обстрел поселка Климово в Брянской области
29 августа 2023, 23:34

Фото: iStock/Leestat

ВС России нанесли удар по позициям украинской армии в районе Семёновки в Черниговской области. Это произошло в ответ на обстрел села Климово в Брянской области РФ, сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
«В ответ на террористическую атаку украинских националистов на поселок Климово подразделениями Министерства обороны России нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации ВСУ в районе н/п Семеновка», — написал он.

Напомним, ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Климово в Брянской области. Погибли двое мирных жителей - мужчина 2003 года и женщина 1994 года, а игравшая в момент обстрела на детской площадке десятилетняя девочка получила серьёзные ранения рук и ног. Сейчас врачи делают все возможное, чтобы спасти ей жизнь.

По словам Александра Богомаза, всем семьям погибших и пострадавших местные власти окажут всю необходимую помощь и поддержку.

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#всу
#обстрел
#вооружённые силы рф
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Украинский беспилотник атаковал офис «Единой России» в Новой Каховке
29 августа 2023, 22:42

Фото: iStock/aapsky

Украинский беспилотный летательный аппарат нанёс удар по офису штаба «Единой России» в Новой Каховке Херсонской области, пострадавших нет. Об этом сообщил представитель оперштаба администрации города.
«В 20.50 мск в офис штаба Единой России ударил украинский БПЛА. К счастью, пострадавших нет», - цитирует РИА Новости своего собеседника.

После удара в здании разгорелся пожар. В огне пострадали оргтехника и документация. Уточняется, что накануне там вел прием граждан глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.

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#бпла
#приём
#офис
#новости
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#авиация
#всу
#минобороны
#рф
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Defense News: в ЦРУ уже не надеются, что ВСУ смогут прорвать оборону ВС РФ
29 августа 2023, 22:22

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Американское разведывательное сообщество сомневается в том, что ВСУ смогут пробить российскую оборону в ходе своего контрнаступления. Об этом пишет обозреватель Defense News Дэниел Депетрис.
По его словам, стремления президента Украины Владимира Зеленского разбиваются о суровую реальность. Автор считает, что ВСУ вряд ли добьются успеха в ходе своего наступления. Так как им необходимо прорвать три линии российской обороны, а после еще и удержать эти позиции в случае своего успеха.

«Разведывательное сообщество США скептически относится к тому, что это может быть сделано в этом году, если вообще когда-либо произойдет», — считает Депетрис.

Он добавил, что украинские неудачи на линии боевого соприкосновения должны подвигнуть американского президента Джо Байдена прекратить объемные поставки Украине. Тогда, по словам автора статьи, Киев будет вынужден смириться со сложившимся территориальным статус-кво.

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#всу
#вс рф
#киев
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ВСУ боевыми дронами атаковали Дом детского творчества в Запорожской области
29 августа 2023, 21:56

Фото: iStock/rancho_runner

ВСУ использовали боевые беспилотные летательные аппараты для атаки на Дом детского творчества в городе Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом рассказал представитель региональных оперативных служб.
«В 17.20 боевики киевского режима атаковали с помощью БПЛА здание Дома детского творчества в Каменке-Днепровской. Зафиксировано не менее пяти ударов. В здании началось возгорание на втором этаже», - цитирует РИА Новости своего собеседника.

Он уточнил, что все сотрудники и посетители учреждения готовились к новому учебному году. Все они были своевременно эвакуированы в подвальное помещение. Однако, по предварительным данным, без пострадавших не обошлось.

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#возгорание
#здание
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#всу
#вс рф
#минобороны
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Business Insider: Украина совместно с США разработала новые наземные дроны
29 августа 2023, 21:48

Фото: iStock/guy-ozenne

Украина при содействии США разработала и протестировала новые наземные дроны, которые ВСУ начнут использовать уже в ближайшее время. Об этом сообщает издание Business Insider.
Новая разработка состоит из самого дрона со взрывным устройством внутри и системы удалённого управления.

В распоряжении издания имеются фотографии, на которых видно, что наземные дроны разработаны в двух модификациях: одни перемещаются на колёсах, а другие – на гусеницах. На них расположены камеры, установки для ведения огня и снаряды для миномётов.

Подразделение американского министерства обороны по инновациям помогло украинским коллегам в разработке этих дронов.

В планах у ВСУ начать использовать их на поле боя уже через две-три недели.

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#дрон
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Алаудинов: ВС РФ продавили оборону ВСУ в районе Клещеевки
29 августа 2023, 21:42

Фото: iStock/SergeyVButorin

Российские военные минувшей ночью предприняли несколько контратак и смоги продвинуться на высоте в районе Клещеевки. Об этом рассказал командир отряда спецназа «Ахмат», Герой России Апты Алаудинов.
«Бойцы спецназа "Ахмат" совместно с воинами 4-й бригады провели атаки небольшим группами. Одни отвлекали противника, атаковав в лоб», - написал Алаудинов в своем Telegram-канале.

По его словам, другие группы зашли с тыла. Таким образом, противник оказался в окружении.

Накануне Алаудинов также сообщил, что ВСУ потеряли более 40 тысяч военных убитыми в ходе своего контрнаступления, которое, по его словам, давно «забуксовало». Напомним, командир отряда спецназа «Ахмат» находится в районе Клещеевки уже два месяца.

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#всу
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Пушилин: ВСУ снизили интенсивность боёв на флангах Артемовска для перегруппировки
29 августа 2023, 21:24

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

ВСУ снизили интенсивность боёв на флангах Артемовска для дальнейшей перегруппировки и скопления сил для возврата утраченных рубежей. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.
Однако он уточнил, что фланги Артемовска по-прежнему являются горячими направлениями. При этом в районах Клещеевки и Андреевки ВСУ постоянно пытаются атаковать российские силы.

«Единственное, что сейчас можно констатировать, - что интенсивность снизилась. Но связано это в большей степени, скорее всего, с перегруппировкой ВСУ», - рассказал Пушилин.
По его словам, ВСУ копят силы для атакующих действий, чтобы занять российские позиции. Он добавил, что ВС РФ готовы к вражеским атаками, но при этом активно используют все возможности для улучшения собственных рубежей.

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29 августа 2023, 20:58

Фото: сайт Кремля

ВС РФ не дают ВСУ закрепиться в Урожайном и Старомайорском в ДНР. Об этом рассказал врио главы республики Денис Пушилин.
«Самые горячие две точки — это Южнодонецкое направление, на рубеже Старомайорское — Урожайное противник пытается закрепиться, пытается зайти и создать там опорные пункты, но наши подразделения это сделать противнику не дают», - рассказал Пушилин.

Он подчеркнул, что ВСУ несут колоссальные потери в живой силе и технике, однако закрепиться на данных территориях не могут. Врио главы ДНР также отметил, что в Урожайном не осталось ни оного целого дома и даже подвала. Таким образом, по его словам, ВСУ попытаются обойти эти населенные пункты. Но ВС РФ предполагают подобные действия противника и делают все, чтобы помешать ему.

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