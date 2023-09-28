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В армию Украины начали призывать тяжелобольных людей.
Myśl Polska пишет, что потери ВСУ огромны и призывать уже почти некого.
Ранее бывший советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сказал, что мобилизация в стране будет лишь ужесточаться.
Также известно, что женщины-фармацевты начали массово увольняться и уезжать из Украины из-за решения властей, которое обязывает их встать на воинский учет.
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«Воевать теперь отправляют больных людей старше 50 лет, очевидно, без какой-либо военной подготовки. Сокращен перечень заболеваний, освобождающих мужчин от призыва. Попасть в армию теперь могут даже люди, больные туберкулезом и носители ВИЧ», - сказано в материале Myśl Polska.
«Думаю, что работодателей будут ограничивать в приеме на работу людей, не состоящих на учете в военкомате, будет налажен учет, и придется идти многим, если не всем», — сказал Арестович.Кроме того, по его мнению, к уклоняющимся от мобилизации будут последовательно применяться всё более и более жёсткие меры.
Также известно, что женщины-фармацевты начали массово увольняться и уезжать из Украины из-за решения властей, которое обязывает их встать на воинский учет.
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Мария Фирсова