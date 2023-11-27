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В Рязанской области сбили беспилотник ВСУ

Минобороны: ПВО сбили украинский беспилотник в Рязанской области
27 ноября 2023, 22:02
Фото: istock / aapsky

Фото: istock / aapsky

Жители Рязани сообщили, что над городом слышны громкие взрывы.
Как сообщают некоторые телеграм-каналы, очевидцы заметили, как два беспилотных летательных аппарата летали над городом в Железнодорожном районе. БПЛА были сбиты с помощью средств противовоздушной обороны. Информацию подтверждает Министерство обороны Российской Федерации. Сведений о разрушениях и пострадавших на данный момент нет.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.


Сегодня, 27 ноября, также сообщалось, что украинский дрон-камикадзе совершил попытку атаковать газопровод «Ямал — Европа» в Тверской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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На Украине захотели изменить правила призыва в армию
Guardian: Киев изменит правила призыва для тех, кто боится оказаться на фронте
27 ноября 2023, 21:26

Фото: istock / Oleksander Bontei

В Киеве собираются изменить правила призыва в Вооруженные силы Украины, для привлечения в армию тех, кто скрывается от мобилизации из-за опасений оказаться в зоне боевых действий. Об этом сообщает Guardian, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника.
Собеседник агентства заявил, что эти изменения затронут использование рекрутинговых компаний. По словам источника, эта позволит проводить призыв, нацеленный на конкретные цели, а также убедить призывников, что они будут выполнять работу, соответствующую их навыкам. 

Кроме того, газета  напомнила о словах секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, который заявил, что некоторые люди «боятся оказаться на фронте». Секретаря СНБО Украины считает, что таких людей можно привлечь к другой работе на фронте. 

Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.

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#армия
#контроль
#министр
#операции
#поставки
#израиль
#хамас
#сектор газа
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Военэксперт Кнутов: Россию не интересует захват территорий в ходе СВО
27 ноября 2023, 18:51

Фото: istockphoto.com/IherPhoto

Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал слова генерал-лейтенанта ВСУ Сергея Наева о подготовке Киева к возможному расширению конфликта с РФ и отметил, что Россия в ходе СВО не намерена захватывать территории.
Он отметил, что основными задачами спецоперации на Украине являются денацификация, демилитаризация и создание нейтральной Украины.

«Это основная задача, которая стоит перед РФ в ходе специальной военной операции. Поэтому захват территорий, а тем более расширение границ конфликта нас мало интересуют», — поделился в беседе с Pravda.Ru Кнутов.

По его словам, для того, чтобы расширить конфликт необходимо использование дополнительных ресурсов, что, на взгляд специалиста, нерационально.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал сложность ситуации на линии боевого соприкосновения для Вооруженных сил Украины, в рамках заседания глав МИД стран Североатлантического альянса.

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#конфликт
#всу
#рф
#спецоперация
#украина
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Участник СВО из Волоколамска во время отпуска побывал в пункте сбора помощи
27 ноября 2023, 18:48

Фото: администрация Волоколамского г. о.

Участник спецоперации Дмитрий из Волоколамского городского округа во время отпуска заглянул в пункт сбора помощи «Подвиг». Он поблагодарил всех жителей за неравнодушие и сбор посылок бойцам, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Вот такие у нас в округе живут мужчины. Наша задача, задача всех волоколамцев – быть сплочёнными и добросовестно трудиться на благо процветания Родины», – сказала временно исполняющая полномочия главы Волоколамского городского округа Наталья Козлова
В октябре прошлого года Дмитрий сам пришёл в военкомат. Когда отец узнал о поступке сына, он поступил также - отправился на фронт добровольцем. С отцом боец не виделся с января. Сейчас она созваниваются и пишут друг другу сообщения. 

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#сво
#спецоперация
#гуманитарная помощь
#подмосковье
#московская область
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В США оценили действие ЗРК Patriot в зоне СВО
Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: ЗРК Patriot оказалась дорогим хламом для ВСУ
27 ноября 2023, 18:22

Фото: iStock/JARAMA

ЗРК Patriot, переданные США Украине в рамках военной помощи, оказались на поле боя неэффективным оружием. Об этом сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
По его словам, на Украине нет эффективной системы противовоздушной обороны.

«И у США нет систем, которые они могли бы им предложить, несмотря на разговоры о том, что мы собираемся их предоставить. У нас их нет. Мы уже предоставили батарею ЗРК Patriot, которая оказалась неэффективной, дорогим хламом», — заявил Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

По его словам, США не имеет возможности поставлять Киеву вооружение в необходимом количестве. Таким образом, тактическая и стратегическая картина для Украины выглядит мрачно, заключил Джонсон.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал сложность ситуации на линии боевого соприкосновения для Вооруженных сил Украины. По его словам, ситуация на всей линии фронта, в особенности на востоке, очень тяжелая. Наблюдается высокий уровень потерь среди ВСУ на фоне неизменяющейся линии фронта.

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#интервью
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#всу
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БПЛА ВСУ попытался атаковать газопровод «Ямал — Европа» в Тверской области
27 ноября 2023, 17:45

Фото: iStock/rancho_runner

Украинский дрон-камикадзе совершил попытку атаковать газопровод «Ямал — Европа» в Тверской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, украинский беспилотник самолетного типа был обнаружен утром 26 ноября на территории филиала «Газпром трансгаз» в городе Торжок. Он находился всего в двух метрах от газовой трубы, не долетев всего 300 м до стены ближайшего здания.

Размах крыльев беспилотника ВСУ составил 2,5 метра, а длина — 1,5 м. При этом носовая часть была разбита. Уточняется, что дрон был оснащен двумя кг взрывчатки. Саперы сняли ее с аппарата и безопасно ликвидировали.

 Ранее также сообщалось, что беспилотники Вооруженных сил Украины попытались совершить очередную атаку на авиационный завод в Смоленской области. По информации СМИ, провальная попытка атаки произошла утром 26 ноября, в воскресенье.

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#пво
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Жительница Каширы Кульнева поучаствовала в телемосте с участниками СВО
27 ноября 2023, 17:43

Фото: пресс-служба Губернатора Московской области

Телемост организовали при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и Министерства обороны РФ.
На мероприятие пригласили женщин, сыновья которых защищают рубежи новых российских регионов. Телемост для них стал лучшим подарком к Дню матери.  

«Ребята, я хочу присоединиться к тёплым словам ваших матерей. Мы гордимся вами. Передайте самые добрые пожелания вашим сослуживцам, которые сегодня не участвуют в ВКС, но рядом с вами плечом к плечу. Мы стараемся уделять максимальное внимание всему, что является важным для ваших семей. Ждем вас домой и с победой!»,-сказал Андрей Воробьев.
Женщины приехали на телемост из Клина, Одинцова, Нахабина, Реутова, Апрелевки, Ивантеевки. Были матери из  Королева, а также Сергиева Посада, Подольска, Коломны, Каширы. Все они приехали увидеть своих сыновей-героев.

Среди них была и Наталья Кульнева. Её сын в декабре героически погиб, выполняя боевое задание. Наталья руководит  штабом Комитета семей воинов Отечества (КСВО) в Кашире. Она постоянно отправляет письма однополчанам сына и находится с ними на связи. Сами бойцы называют её «Мама полка». 
 
«Своего сына, к сожалению, я могу теперь увидеть только во сне. Сейчас он в господнем полку. У Бога все живы. Я усыновила свой полк и другие. И сегодня встретились и мамы, и наши защитники, находящиеся  на передовой бок о бок. Очень рада, что матерям подарили минуты счастья. Они не видят своих сыновей, и самое ценное и радостное для них было услышать: «Здравствуй, мама, я жив и здоров». – говорит Наталья Кульнева. 
Такой телемост в Подмосковье - не первый. В феврале его организовали из Кантемировской дивизии. В этот раз он состоялся в региональном филиале Фонда «Защитники Отечества» в Красногорске.

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#сво
#кашира
#день матери
#военные
#солдаты
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Telegraph: Помогающие ВСУ спутники Starlink могут стать законной целью для ВС РФ
27 ноября 2023, 17:35

Фото: istockphoto/aapsky

Россия может уничтожить спутники Starlink, которые помогают ВСУ наносить удары в ходе украинского конфликта. Хотя Илон Маск, которому эти спутники принадлежат, предупреждал, что они должны использоваться для просмотра, например, Netflix, а не для корректировки атак беспилотников.
Как пишет издание The Telegraph со ссылкой на экспертов, коммерческие космические спутники не подпадают под действие Женевской конвенции. Поэтому они могут стать законной целью для одной из сторон, если другая сторона, в данном случае Украина, использует подобные устройства в военных целях.

Эксперты указывают, что российские военные не нарушат никаких правил ведения войны, если будут уничтожать спутники Starlink, которые ВСУ используют для наведения и атак дронов. Это не означает, что спутники станут постоянной целью для Вооруженных сил РФ, но они потенциально могут быть таковыми, отмечается в материале.

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#военные
#украина
#эксперты
#всу
#рф
#беспилотник
#спутник
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Столтенберг признал сложность ситуации для ВСУ
27 ноября 2023, 15:29

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал сложность ситуации на линии боевого соприкосновения для Вооруженных сил Украины, в рамках заседания глав МИД стран Североатлантического альянса.
«Мы сейчас наблюдаем интенсивные боевые действия. Ситуация на всей линии фронта, в особенности на востоке, очень тяжелая, мы видим высокий уровень потерь на фоне неизменяющейся линии фронта», - прокомментировал ситуацию Столтенберг. 

По его словам, задача альянса в сложившейся ситуации обеспечить Киев настолько сильной боевой позицией, насколько это возможно. Именно поэтому страны НАТО продолжают оказывать Вооруженным силам Украины поддержку.

Генсек альянса также отметил, что в НАТО желают, чтобы Украина вернула как можно больше территорий под свой контроль.

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#сво
#всу
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Россия получила сведения о применении химикатов спецслужбами Киева
Делегат в ОЗХО: РФ имеет сведения о применении химикатов спецслужбами Киева
27 ноября 2023, 14:54

Фото: iStock/andrey shalari

Россия располагает данными, согласно которым украинские спецслужбы применяют токсичные химикаты против руководства новых субъектов РФ. Люб этом заявил глава российской делегации на сессии в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге, заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский.
«У нас есть сведения о применении агентами спецслужб киевского режима токсичных химикатов и психотропных веществ против руководства новых субъектов, вошедших в состав РФ», - заявил Лысогорский.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается залезть во все сферы, чтобы заработать рейтинг, однако, терпит поражение по всем фронтам. По словам оппозиционера, Зеленский с треском проигрывает и в информационной войне. Он совершенно не смыслит в том, о чём говорит, и потому со стороны его речь выглядят банальным фарсом.

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