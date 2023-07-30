В Саки на пляж санатория вынесло обломки беспилотника ВСУ

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Обломки одного из беспилотников, которые были сбиты сегодня в Крыму, вынесло на пляж санатория в Саки.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 16 украинских БПЛА, которые пытались атаковать объекты на полуострове, были сбиты ПВО, ещё 9 подавили средства РЭБ.
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