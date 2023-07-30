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В Саки на пляж санатория вынесло обломки беспилотника ВСУ

30 июля 2023, 14:37

Фото: istockphoto/valio84sl

Обломки одного из беспилотников, которые были сбиты сегодня в Крыму, вынесло на пляж санатория в Саки.

Обломки обнаружили на пляже санатория «Полтава-Крым» в Саки. Повреждённый беспилотник самолётного типа, по данным Shot, увидел охранник. Никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 16 украинских БПЛА, которые пытались атаковать объекты на полуострове, были сбиты ПВО, ещё 9 подавили средства РЭБ.

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#бпла
#беспилотник
#пляжи
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Военный эксперт Дандыкин предположил, откуда запустили дроны до Москвы
Военный эксперт Дандыкин заявил о большой дальности дронов при атаке «Москва-Сити»
30 июля 2023, 15:47

Фото: iStock/vadimrysev

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что украинские беспилотники, которые атаковали башни «Москва-Сити», могли быть запущены как с территории Подмосковья, так и соседнего государства. Об этом сообщает NEWS.ru.
«Сдается мне, что эти дроны имеют большую дальность. Вполне вероятно, что маршрут был заложен», — приводит слова Дандыкина NEWS.ru.

По словам Дандыкина, на данный момент дроны делаются из оптово-волоконных материалов, благодаря чему они малозаметны. При этом это не послужило помехой российским средствам ПВО и РЭБ. Эксперт не исключил, что Украина не просто так выбрала для атаки День ВМФ России.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ночной атаке украинских беспилотников на столицу, в результате которой были слегка повреждены фасады двух офисных зданий в Москва-Сити. По словам мэра, никто не пострадал.

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Дрон-камикадзе ликвидировали антидроновым ружьём в Брянской области
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#песков
#пво
#дроны
#бпла
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Дрон-камикадзе ликвидировали антидроновым ружьём в Брянской области
30 июля 2023, 15:22

Фото: iStock/valio84sl

Дрон-камикадзе ликвидировали антидроновым ружьём в Брянской области в районе деревни Грудская, которая находится примерно в километре от украинской границы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации SHOT, БПЛА упал на землю и сдетонировал. Сообщается, что пострадавших и разрушений нет.

Ранее украинские войска обстреляли свиноводческий комплекс в Климовском районе Брянской области, есть раненые. Отмечается, что в результате обстрела ранены две женщины.

Напомним, обломки обнаружили на пляже санатория «Полтава-Крым» в Саки. Повреждённый беспилотник самолётного типа увидел охранник. Никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. 16 украинских БПЛА, которые пытались атаковать объекты на полуострове, были сбиты ПВО, ещё 9 подавили средства РЭБ.

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#беспилотник
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#бпла
#женщины
#крым
#всу
#пво
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Британия готовит украинских коммандос для захвата Крыма до Рождества
30 июля 2023, 15:16

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Издание Dailу Express пишет, что в Великобритании готовят элитную бригаду украинских коммандос для захвата Крыма до Рождества.
На тренировку прибыли порядка двух тысяч солдат. По данным источника, элитное подразделение «составит острие копья во время вторжения». Обучение проходит в боевом лагере в Окхэмптоне, Девон, закрытом для других воинских частей и общественности.
 
Упор сделан на использование гибкой тактики НАТО с многократными ударами. Сообщается, что успех будет зависеть от способности украинских военных оперативно адаптироваться к условиям и преодолевать трудности. 
 
Dailу Express пишет, что украинские войска в ходе операции будут наносить удары с воздуха, суши и моря. А украинские коммандос получат технику «для подрыва и паралича российских войск».

Согласно информации, представленной колумнистами американского портала Military Watch Magazine, Крым имеет важное символическое значение как для властей Украины, так и для её союзников.

Издание отмечает, что Крым давно является приманкой, которая обладает глубоким символическим значением для Киева и его западных сторонников. Однако, существенные препятствия стоят на пути успешной реализации задуманной операции, такие как отсутствие у Киева боевой авиации и истощение запасов систем противовоздушной обороны (ПВО) украинской армии.

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В Саки на пляж санатория вынесло обломки беспилотника ВСУ

В США назвали Су-57 самым опасным российским истребителем
#сво
#крым
#всу
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В США назвали Су-57 самым опасным российским истребителем
30 июля 2023, 12:26

Фото:istockphoto/scaliger

Американское издание Military Watch посчитало российский истребитель пятого поколения Су-57 самым опасным в ВКС РФ.
Всего Military Watch проанализировало 15 российских истребителей, ранжируя их по боевой мощи и опасности. Исследователи отмечают, что российский военно-воздушный флот сильно уступает советскому, но тем не менее занимает третье место в мире.
 
По данным издания, истребитель Су-57 - преемник Су-27, который в 1980-е был лучшим боевым истребителем в мире. Сообщается, что темпы производства новых самолетов в данный момент невысоки. В распоряжении ВКС РФ пока только 10 таких самолетов, но к 2026 году планируется увеличить их количество до 50.
 
Military Watch пишет, что новая версия данного истребителя Су-57М поможет России сократить технологический разрыв с Китаем и Америкой. Эти страны уже создают истребители шестого поколения.

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В Днепропетровской области ВС России уничтожили пункт обслуживания беспилотников ВСУ

#военная техника
#сша
#оружие
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ВСУ обстреляли свиноводческий комплекс в Брянской области
30 июля 2023, 12:22

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинские войска обстреляли свиноводческий комплекс в Климовском районе Брянской области, есть раненые. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Отмечается, что в результате обстрела ранены две женщины.

Напомним, ранее российские войска в результате контратаки выбили ВСУ из села Старомайорское на Времевском выступе Запорожской линии фронта. Ранее, по словам Рогова, противник пытался закрепиться на линии Уютное-Старомайорское-Урожайное для того, чтобы получить выхода на оперативный степной простор с направлением к побережью Азовского моря.

Также отмечается, что российская армия продвинулась в направлении Новоселовского на Купянском направлении. На этих направлениях украинские военные потеряли более 80 солдат, 4 автомобиля, гаубицу и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

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Песков: Путину доложено об атаке беспилотниками на Московский регион
#военные
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#женщины
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#солдат
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#украина
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Песков: Путину доложено об атаке беспилотниками на Московский регион
30 июля 2023, 12:10

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главе государства доложено об атаке беспилотниками на Московской регион. Об этом сообщает ТАСС.
«Конечно», — приводит слова пресс-секретаря ТАСС.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ночной атаке украинских беспилотников на столицу, в результате которой были слегка повреждены фасады двух офисных зданий в Москва-Сити. По словам мэра, никто не пострадал.

Украинский режиссер Игорь Лопатенок в Twitter раскритиковал киевский режим и президента Украины Владимира Зеленского после атаки украинских беспилотников на «Москву-Сити». По мнению режиссёра, киевская хунта пытается повлиять на руководство России, но эти бесполезно.

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Минобороны: ВС РФ продвинулись на 300 метров на Купянском направлении
#москва
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#беспилотник
#всу
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#военные
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Украинская нацполиция назвала проблему торговли людьми сверхактуальной
30 июля 2023, 11:58

Фото:istockphoto/chameleonseye

В украинской национальной полиции заявили, что оценивают проблему торговли людьми в стране как актуальную, она объясняется уязвимым состоянием населения.
«Мировое сообщество отмечает Всемирный день борьбы с торговлей людьми 30 июля. На Украине эта тема — сверхактуальна и требует коалиции усилий общества и правоохранителей», — подчеркивают в украинской национальной полиции.
В полиции добавили, что украинцы сталкиваются с торговлей людьми на фоне «новых рисков». Причинами для этого стал отъезд украинцев в другие страны, потеря жилья и работы.
 
Полиция сообщает, что идёт постоянное расследование трудовой и сексуальной эксплуатации, использования женщин в суррогатном материнстве, продажи детей.

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#украина
#торговля
#полиция
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Минобороны: ВС РФ продвинулись на 300 метров на Купянском направлении
30 июля 2023, 11:02

Фото: iStock/vladj55

Российская армия продвинулась в направлении Новоселовского на Купянском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Отмечается, что на этих направлениях украинские военные потеряли более 80 солдат, 4 автомобиля, гаубицу и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Напомним, ранее российские военные уничтожили центр ремонта украинских БПЛА в Днепропетровской области. В районе населенного пункта Могилевка Днепропетровской области уничтожили центр переучивания, пункт хранения, обслуживания и ремонта БПЛА ВСУ. Также в районе населенного пункта Ямполь в ДНР российские военные поразили пункт управления 100-й бригады территориальной обороны.

Истребительная авиация ВКС РФ в районе Воздвиженки в ДНР сбила в воздухе украинский вертолет Ми-8.

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#военные
#бпла
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#всу
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#вс рф
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Зеленский получил прозвище «слуга Ирода» из-за гонений на УПЦ
30 июля 2023, 10:58

Фото: сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский после гонений на православие в Украине получил прозвище «слуга Ирода».
Об этом РИА Новости рассказал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
 
«Всё чаще православные жители на подконтрольной Зеленскому территории называют его не слуга народа, а слуга Ирода», - заявил Владимир Рогов.
Также, по словам главы общественного движения «Мы вместе с Россией», Зеленский сродни царю Ироду старается любой ценой удержаться у власти, устраивая гонения и преследования украинских православных.
 
Отмечается, что на Украине проходит масштабная волна гонений на УПЦ. Церковь обвиняется в связях с Россией. Запрещена деятельность канонической УПЦ, а некоторые священнослужители оказываются под арестом из-за уголовных статей.

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#владимир зеленский
#церковь
#украина
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