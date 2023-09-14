«В самое пекло с плоскостопием и аритмией»: Боец ВСУ рассказал свою шокирующую историю

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Украинский водитель с плоскостопием и аритмией рассказал, как его мобилизовали и отправили в самое пекло, об этом он рассказал в интервью «РИА Новости».
«Со мною все хорошо, относятся нормально. Был немного ранен, но помогли. Нормально заботятся. Жду скорой встречи, люблю вас и целую», - такое трогательное послание украинец адресовал своим родным, когда общался с журналистом «РИА».
Алексей Маркивский родом из Винницкой области Украины. Там он работал простым водителем, жил вместе с женой и двумя детьми. В армии мужчина не служил, поскольку страдал от плоскостопия, а с годами у него еще и обострилась двусторонняя экстрасистольная аритмия левого желудочка.
Маркивский чудом выжил в мясорубке, в которую водителя закинуло украинского командование. Там его взяли в российский плен.
Сейчас ранения военного лечат врачи.
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