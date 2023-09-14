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«В самое пекло с плоскостопием и аритмией»: Боец ВСУ рассказал свою шокирующую историю

Украинский военный Маркивский с аритмией рассказал, как его отправили в пекло
14 сентября 2023, 16:30
Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Украинский водитель с плоскостопием и аритмией рассказал, как его мобилизовали и отправили в самое пекло, об этом он рассказал в интервью «РИА Новости».
«Со мною все хорошо, относятся нормально. Был немного ранен, но помогли. Нормально заботятся. Жду скорой встречи, люблю вас и целую», - такое трогательное послание украинец адресовал своим родным, когда общался с журналистом «РИА».

Алексей Маркивский родом из Винницкой области Украины. Там он работал простым водителем, жил вместе с женой и двумя детьми. В армии мужчина не служил, поскольку страдал от плоскостопия, а с годами у него еще и обострилась двусторонняя экстрасистольная аритмия левого желудочка.


Однако, все эти обстоятельства не помешали украинским военкомам забрать Маркивского на службу в ВСУ. Ему обещали, что он будет работать водителем, но продлилось это не долго. Вскоре Алексей оказался в Запорожской области, где его кинули в наступление. Он пытался объяснить, что у него нет никакого боевого опыта, он даже оружие в руках держать не умеет, однако, это никого не волновало.

Маркивский чудом выжил в мясорубке, в которую ​водителя закинуло украинского командование. Там его взяли в российский плен.

Сейчас ​ранения ​военного лечат врачи.

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Зеленский обрек страны ЕС на беды, попросив их об услуге
Макгрегор: Указ Зеленского о выдаче украинцев из ЕС приведет к восстанию
14 сентября 2023, 16:52

Фото: iStock/Mark_Hubskyi

Просьба Владимира Зеленского к странам Евросоюза о выдаче военнообязанных украинцев, может привести к восстаниям в европейских странах, об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью для YouTube-канала Redacted.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к руководствам европейских стран с просьбой вернуть на родину украинцев призывного возраста.

«Мы уже знаем о том, что у украинцев нет человеческих ресурсов. Они обратились к Евросоюзу и другим правительствам в НАТО, чтобы те помогли репатриировать подлежащих призыву мужчин, которых затем пустят в мясорубку. Я думаю, что в Польше и других странах не хотят удовлетворять эту просьбу, потому что это может привести к вооруженному сопротивлению внутри их государств», - прокомментировал ситуацию Макгрегор. 

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На Украине призвали кардинально изменить ход конфликта, чтобы избежать катастрофы
Бывший советник Кучмы Соскин: Украина не может выдержать российские удары
14 сентября 2023, 16:08

Фото: iStock/Olena_Z

Украина не в состоянии выдержать российские удары, и должна полностью изменить ход конфликта, чтобы избежать катастрофы, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Украина не в состоянии выдержать такое. Идет просто тяжелейший обмен ударами», - прокомментировал ситуацию Соскин. 

По мнению эксперта, киевским властям необходимо незамедлительно изменить ход конфликта, чтобы избежать катастрофы, в том числе, демографической.

При этом, от кровопролития, которое происходит на Украине, выигрывают практически все западные страны, кроме самой Украины, которая продолжает нести невосполнимые потери. Чем дольше конфликт будет продолжаться, тем сложнее Киеву будет восстановиться после его ​окончания, заключил Соскин.

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#конфликт
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Myśl Polska: Российские десантники успешно срывают атаки ВСУ
14 сентября 2023, 15:15

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Российские подразделения ВДВ, отправленные на укрепление позиций, успешно отбивают украинские атаки, об этом пишет журналист Кшиштоф Подгурский в статье для Myśl Polska.
«На флангах их (ВСУ) начали «давить» русские десантники. А ведь в Польше и Германии некоторые аналитики-пропагандисты уже чертили карты и писали аналитические статьи о прорыве русской обороны. Хочется их спросить: зачем? Какие были для этого основания?», - прокомментировал ситуацию Подгурский.

Обозреватель отметил, что именно после успехов российских десантных войск, западные проукраинские пропагандисты начали безосновательно «поливать помоями» ВС РФ. Как только ситуацию выходит из-под контроля, «маски профессионализма» моментально слетают, заключил Подгурскикй. 

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Украинские пилоты проходят обучение в Швеции
Aftonbladet: пилоты ВСУ изучают истребители Gripen
14 сентября 2023, 14:43

Фото: iStock/OperationShooting

Пилоты из Украины проходят «ознакомительный тренинг» в Швеции, чтобы изучить системы истребителей JAS Gripen. Об этом сообщает газета Aftonbladet.
Уточняется, что, если правительство Швеции соберётся поставить Украине эти истребители, обученные лётчики ВСУ смогут начать использовать их для выполнения боевых задач уже в середине следующего лета.

Ранее эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов заявил, что из-за низкой цены и простоты шведские военные самолёты JAS Gripen называют «истребителями для бедных». Он предположил, что поставками Украине этих машин Швеция хочет просто избавиться от старой техники, чтобы освободить место для новой. 

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#швеция
#украина
#обучение
#всу
#лётчики
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Российские силы сбили украинский вертолет Ми-8 в ДНР
МО: Авиация и ПВО за сутки сбили украинский вертолет Ми-8 и 53 беспилотника
14 сентября 2023, 14:39

Фото: iStock/MMADIA

За минувшие сутки российские силы ПВО уничтожили украинский вертолет Ми-8 и 53 дрона, об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS», - прокомментировали ситуацию в ведомстве. 

Также за прошедшие сутки в зоне СВО было сбито или подавлено 53 дрона ВСУ.

В четверг, 14 сентября, в Чёрном море своевременно обнаружен и ликвидирован безэкипажный катер Вооруженных сил Украины.

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#украина
#сво
#пво
#вертолёт
#бпла
#днр
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В Чёрном море уничтожен очередной безэкипажный катер ВСУ
14 сентября 2023, 14:19

Фото: iStock/bbsferrari

В четверг, 14 сентября, в Чёрном море своевременно обнаружен и ликвидирован безэкипажный катер Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны России.
«14 сентября в акватории Чёрного моря морской авиацией Черноморского флота был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Ранее в министерстве также сообщили, что минувшей ночью пять безэкипажных катеров ВСУ предприняли попытку атаки патрульного корабля Черноморского флота «Сергей Котов» в Черном море. Уточняется, что пять вражеских беспилотных катеров были ликвидированы огнем из штатного вооружения корабля. Таким образом, попытка атаки была пресечена.

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#всу
#минобороны рф
#море
#вооружения
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Во время обстрела в Донецке пострадали два пассажира маршрутки
14 сентября 2023, 13:08

Фото: istockphoto/RamonCast

В Донецке два человека были ранены при попадании украинского снаряда в маршрутный автобус. Прилеты были зафиксированы в микрорайоне шахты № 7 Петровского района.
Об этом в своем телеграм-канале написал мэр города Алексей Кулемзин. Он рассказал, что рейсовый микроавтобус следовал по маршруту № 93, когда в непосредственной близости от него разорвался снаряд. В окнах маршрутки были выбиты стекла, ранения получили мужчина и женщина, добавил глава городской администрации. Он сообщил, что личные данные пострадавших в настоящее время уточняются.

По сообщению представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации в Донбассе, по Петровскому району артиллеристы ВСУ выпустили три снаряда натовского калибра 155 миллиметров. Также в представительстве добавили, что в Кировском районе женщина 1961 года рождения получила ранения в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.

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#всу
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РИА Новости рассказали откуда ВСУ возьмут пополнение для «контрнаступа»
14 сентября 2023, 12:20

Фото: istock / Liudmila Chernetska

Украинские власти предпринимают меры для продолжения контрнаступления, в ходе которого страна не смогла добиться серьезных результатов, а только понесла огромные потери.
Для возобновления контрнаступления Украина должна немедленно обновить ряды военных, о методах сообщает РИА Новости.

В сентябре 2023 года украинские власти изменили критерии годности к военной службе, теперь на поле боя могут мобилизировать граждан, переболевших туберкулезом, людей, имеющих расстройства нервной системы и даже бессимптомно болеющих ВИЧ-инфицированных.

Также для восполнения армии Украины депутаты предложили экстрадировать мужчин, покинувших территорию Украины. К примеру, Польша согласилась передать уклонистов на родину. При этом некоторые европейские страны отказались выдавать украинцев. Последним способом восполнения ВСУ стал призыв женщин на фронт. 

Каких-либо серьезных подвижек на фронте в ходе контрнаступления Киев не смог добиться. При этом власти отвергают любые дипломатические инициативы и призывы сесть за стол переговоров. 

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#украина
#всу
#киев
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ВСУ стремятся любой ценой пополнить свои ряды для контрнаступления
14 сентября 2023, 12:00

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

За три месяца контрнаступления ВСУ не добились заметных результатов, зато понесли ощутимые потери. Для продолжения боевых действий Киеву необходимо любой ценой восполнить убыль в живой силе и они пытаются это сделать самыми различными способами.
Военное положение и мобилизация вызвали колоссальный отток людей из страны. По оценкам ООН, бал период, когда цифра уехавших за рубеж достигала 12,6 миллиона человек. Правда, позже часть из них вернулись. В настоящее время количество украинских беженцев за границей оценивается в 6,2 миллиона человек, передает РИА Новости. Выезд гражданам призывного возраста, то есть от 18 до 60 лет, за пределы Украины запрещен. Но многие идут на различные ухищрения, чтобы обойти этот запрет. Платят взятки либо незаконно пересекают границу. На этом фоне киевские власти изменили критерии пригодности к военной службе, упразднив часть ограничений. Теперь служить могут даже люди с легкими психическими расстройствами.

Украина пытается также добиться экстрадиции своих граждан призывного возраста с территории государств, где они находятся в статусе беженцев. Это, например, может касаться тех, кто купил белый билет и уехал за границу. Но на практике добиться этого будет непросто. Венгрия, например, уже заявила, что не станет высылать украинских беженцев и передавать сведения о них. Аналогичную позицию заняла Австрия. В СМИ писали, что Польша готова экстрадировать украинцев, но позже Варшава это опровергла. Для высылки нужен международный ордер и решение польского суда.

Помимо уклонистов и беженцев, украинские власти собираются пополнить ВСУ за счет женщин. С 1 октября все работницы медицинской сферы обязаны встать на воинский учет. В Киеве отмечают, что речь о мобилизации женщин пока не идет. Однако рекламная кампания на эту тему в ВСУ уже развернута. За лето украинские войска потеряли тысячи бойцов, не добившись заметных успехов. Следовательно, мобилизация продолжится «до последнего украинца».

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