В Саратовской области сбитый беспилотник был оснащён взрывным устройством

Фото: istock/NiseriN
БПЛА сбили рядом с военным аэродромом в Саратовской области.
Shot пишет, что БПЛА был начинён металлическими шариками. Дрон самолëтного типа, размах крыльев которого около 3 метров, уничтожили рядом с деревней Кленовые Вершины в Калининском районе области (примерно 420 км от границы).
БПЛА обнаружил рабочий местного сельскохозяйственного предприятия. На месте крушения появилась огромная воронка.
Никто не пострадал. Разрушений не зафиксировано.
Ранее обломки беспилотника упали в лесу — в 30 метрах от жилого дома на Уральской улице, на окраине Брянска. На месте падения дрона силовики нашли кумулятивный снаряд «К3-6», два брикета взрывчатки С-4 массой 1140 г и взрыватель МД5М. Никто не пострадал.
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БПЛА обнаружил рабочий местного сельскохозяйственного предприятия. На месте крушения появилась огромная воронка.
Ранее обломки беспилотника упали в лесу — в 30 метрах от жилого дома на Уральской улице, на окраине Брянска. На месте падения дрона силовики нашли кумулятивный снаряд «К3-6», два брикета взрывчатки С-4 массой 1140 г и взрыватель МД5М. Никто не пострадал.
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Мария Фирсова