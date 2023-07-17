В СБУ заявили, что расскажут о подрыве Крымского моста после победы Украины

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Спикер СБУ Артем Дехтяренко заявил, что подробности о подрыве Крымского моста будут обнародованы после того, как Украина выйдет победительницей из конфликта с Россией.
«Пока мы с интересом наблюдаем, как один из символов путинского режима в очередной раз не выдержал военной нагрузки», - рассказал Дехтяренко.
По его словам, нормы международного права, анализ оперативной обстановки и традиции ведения войны позволяют перерезать логистические пути России. Он уточнил, что Крымский мост является транспортным коридором, по которому осуществляются поставки для российских военных.
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Элина Позднякова