В СБУ заявили, что РФ планирует вовлечь Белоруссию в конфликт

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Россия хочет вовлечь Белоруссию в конфликт с Украиной, готовя теракт на Мозырьском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом заявили в СБУ, где утверждают, что получили информацию сразу из нескольких источников, в том числе от пленного российского военного.
Из сообщения следует, что Россия готовит некую провокацию на стратегическом объекте Беларуси на Мозырьском нефтеперерабатывающем заводе. При этом, по данным СБУ, теракт на объекте готовится российскими военными совместно с сотрудниками спецслужб, отправленных в Белоруссию под видом бойцов ЧВК «Вагнер».
Уточняется, что такие данные СБУ получили из нескольких источников, в том числе от российского военного, взятого в плен на Запорожском направлении.
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«Эта ДРГ должна будет должна совершить провокацию на НПЗ, притворяясь «украинскими диверсантами», чтобы таким образом попытаться втянуть Минск в полномасштабную войну», - говорится в сообщении украинского ведомства.
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Элина Позднякова