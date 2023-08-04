В СБУ заявили, что РФ планирует вовлечь Белоруссию в конфликт

С января 2023 года контракт с Минобороны РФ подписали более 230 тысяч россиян. При этом растет интерес к службе по контракту среди ветеранов боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе и грузино-осетинском конфликте. Об этом специально для «Радио 1» рассказал военный эксперт, член общественного совета при Минобороны РФ Вячеслав Калинин.