В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

Фото: iStock/Photoboyko
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в семи областях Украины, в том числе в Киевской.
Сообщается, что в 11:10 сигнал тревоги прозвучал в Харьковской области. Через некоторое время тревогу объявили в Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, а также подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской.
Ранее сообщалось о том, что в Харькове слышны взрывы. Мэр Харькова призвал всех жителей находиться в укрытиях.
Напомним, удары по украинской инфраструктуре российские войска начали наносить в октябре, спустя два дня после теракта на Крымском мосту.
Читайте также:
СМИ сообщают о взрывах в Харькове
В США забили тревогу из-за шокирующей тактики ВСУ на Украине
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Ранее сообщалось о том, что в Харькове слышны взрывы. Мэр Харькова призвал всех жителей находиться в укрытиях.
Читайте также:
СМИ сообщают о взрывах в Харькове
В США забили тревогу из-за шокирующей тактики ВСУ на Украине
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Екатерина Коршунова