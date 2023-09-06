В Серпухове работают пункты по созданию маскировочных сетей для участников СВО

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Жители Серпухова всеми силами помогают участницам специальной военной операции.
На сегодняшний день много добровольцев занимаются изготовлением маскировочных сетей для нужд военнослужащих СВО.
Маскировочные сети крайне важны для успешного ведения боевых действий. Они быстро изнашивается, поэтому на передовую необходимо много сетей. Помощь в их изготовлении требуется всегда.
Волонтёром может стать любой желающий житель, обратившийся в волонтёрский пункт. Адреса пунктов:
— ул. Красный Текстильщик. 6а (ДК «Исток»);
— ул. Ворошилова, д. 140;
— д. Большое Грызлово (Центр детского творчества);
— п. Пролетарский. ДК «Лира»;
— п. Авангард (Центр досуга);
— г. Пущино, мкр. Г, д. 22;
— г. Протвино, ул. Школьная, д.2 (Центр поддержки участников СВО и их семей);
— г. Протвино, ул. Дружбы, 7 ТЦ 2 этаж (Общественное движение имени Максима Шишкова).
Изготовление маскировочных сетей для отправки в зону спецоперации проводится в рамках акции «Доброе дело».
Акция «Доброе дело» стартовала год назад, 12 апреля 2022 года. «Доброе дело» показало, как много добрых людей в Подмосковье. Акция, начавшаяся по инициативе юного поколения, очень быстро вышла за пределы школ и объединила людей разных профессий и разного возраста, которые по зову души стали помогать жителям Донбасса, беженцам, военнослужащим и их семьям.
Читайте также:
В Серпухове после реконструкции откроется стадион «Спартак», построенный более 100 лет назад.
В гимназии №13 Долгопрудного открыли мемориальную доску Героя СВО.
Воробьёв объявил о присвоении Подольску звания «Город трудовой доблести».
Маскировочные сети крайне важны для успешного ведения боевых действий. Они быстро изнашивается, поэтому на передовую необходимо много сетей. Помощь в их изготовлении требуется всегда.
— ул. Красный Текстильщик. 6а (ДК «Исток»);
— ул. Ворошилова, д. 140;
— д. Большое Грызлово (Центр детского творчества);
— п. Пролетарский. ДК «Лира»;
— п. Авангард (Центр досуга);
— г. Пущино, мкр. Г, д. 22;
— г. Протвино, ул. Школьная, д.2 (Центр поддержки участников СВО и их семей);
— г. Протвино, ул. Дружбы, 7 ТЦ 2 этаж (Общественное движение имени Максима Шишкова).
Изготовление маскировочных сетей для отправки в зону спецоперации проводится в рамках акции «Доброе дело».
Акция «Доброе дело» стартовала год назад, 12 апреля 2022 года. «Доброе дело» показало, как много добрых людей в Подмосковье. Акция, начавшаяся по инициативе юного поколения, очень быстро вышла за пределы школ и объединила людей разных профессий и разного возраста, которые по зову души стали помогать жителям Донбасса, беженцам, военнослужащим и их семьям.
Читайте также:
В Серпухове после реконструкции откроется стадион «Спартак», построенный более 100 лет назад.
В гимназии №13 Долгопрудного открыли мемориальную доску Героя СВО.
Воробьёв объявил о присвоении Подольску звания «Город трудовой доблести».
Алиса Сергиенко