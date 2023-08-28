В Сети появились кадры работы огнеметного подразделения ВДВ РФ на Артемовском направлении

Фото: сайт Минобороны РФ
В районе населенного пункта Клещеевка на Артемовском направлении действует огнеметное подразделение ВДВ РФ. Минобороны 28 августа показало кадры работы российских военных, пишут «Известия».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Диана Аванесян