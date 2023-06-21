В Сети появились кадры ликвидации бойца ВСУ снайперским выстрелом в голову

Фото: сайт Минобороны РФ
Российский снайпер из группировки «Отважные» одним выстрелом ликвидировал бойца ВСУ на Краснолиманском направлении
Снайпер из российской группировки «Отважные» ликвидировал военнослужащего ВСУ выстрелом в голову. Соответствующие кадры публикует Телеграм-канал «Работайте, братья!».
На опубликованных кадрах видно, как солдат ВС РФ в ночное время суток с использованием тепловизора целится в украинского военного, скрывшегося за деревом. Когда украинец решает разведать обстановку, снайпер точным выстрелом попадает ему в голову.
Отмечается, что боец ВС Украины был ликвидирован на Краснолиманском направлении.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин назвал сроки завершения контрнаступления Киева. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
На опубликованных кадрах видно, как солдат ВС РФ в ночное время суток с использованием тепловизора целится в украинского военного, скрывшегося за деревом. Когда украинец решает разведать обстановку, снайпер точным выстрелом попадает ему в голову.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин назвал сроки завершения контрнаступления Киева. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Диана Аванесян