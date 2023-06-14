В Сети появились кадры работы экипажа танка Т-90 на Украине

Фото: сайт Минобороны РФ
Т-90 выполняют задачи по ликвидации огневых точек, бронетехники и укрепленных позиций противника. Для определения целей и корректировки огня военнослужащие ВС России используют БПЛА.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее «Радио 1» сообщало, что российские бойцы уничтожают дроны ВСУ на флангах у Артемовска в ДНР. Подробнее об этом читайте в нашем материале.