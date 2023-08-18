В Сети появилось видео подготовки российских бойцов в ДНР

Фото: сайт Минобороны РФ
Военнослужащие ВС России проходят боевую подготовку на полигонах в ДНР, сообщила корреспондент «Известий» Анастасия Авсюк 18 августа.
Военкор отметила, что обучение бойцов, в ходе которого уделяется внимание инженерно-саперной и тактической подготовке, выглядит как игровая реальность. Военнослужащие штурмуют окопы условного противника на полигоне, используя при этом боевые заряды.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Боец «Птичка»: ВСУ заминировали тела сослуживцев в ЛНР
На Западе испугались российского ракетного комплекса «Искандер-М»
ВС РФ уничтожили воинский эшелон ВСУ в Днепропетровской области
«Боевое слаживание личного состава у нас, грубо говоря, 15 дней. Если есть возможность, мы проводим и просим вышестоящее руководство оттянуть — не 15 дней, а 20–25 дать — если личный состав не готов к выполнению боевых задач», — поделился российский командир с позывным «Гора».
Читайте также:
Боец «Птичка»: ВСУ заминировали тела сослуживцев в ЛНР
На Западе испугались российского ракетного комплекса «Искандер-М»
ВС РФ уничтожили воинский эшелон ВСУ в Днепропетровской области
Диана Аванесян