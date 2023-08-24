В Сети появилось видео прилета снаряда ВСУ по центру Донецка

Фото: iStock/Sergii Vasylchenko
В Сети появились кадры прилета снаряда ВСУ по жилому кварталу в Донецке.
Соответствующее видео публикует RT в своем Телеграм-канале.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Группировка «Запад» показала захваченные позиции ВСУ близ Купянска
Экс-советник Кучмы Соскин: Последние резервы ВСУ несут тяжелые потери в Запорожье
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Группировка «Запад» показала захваченные позиции ВСУ близ Купянска
Экс-советник Кучмы Соскин: Последние резервы ВСУ несут тяжелые потери в Запорожье
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Диана Аванесян