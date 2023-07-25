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В Сети появилось видео разрушений в Одессе, вызванных непрофессиональной работой систем ПВО Украины в ночь на 20 июля. Соответствующие кадры, переданные Николаевским подпольем, публикует РИА Новости.
Координатор подполья Сергей Лебедев отметил, что на кадрах, снятых активистами, можно увидеть разбитое здание одного из банков.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Жители Одессы сообщают, что проснулись ночью от громкого звука, это был выстрел ракеты ПВО. Система ПВО была расположена прямо между жилыми домами по улице Канатная. Система сделала два залпа: одна ракета улетела в сторону моря, вторая сбила ракету, пролетающую прямо надо самим ПВО. В итоге ракета ПВО и сбитая ракета упали на банк «Восток» по улице Канатная, 16», — цитирует агентство слова Лебедева.
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Диана Аванесян