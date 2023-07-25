Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В Сети появилось видео разрушений в Одессе

В Сети появилось видео разрушений в Одессе

Николаевское подполье показало видео разрушений в Одессе от работы ПВО ВСУ
25 июля 2023, 03:18

Фото: iStock/IGOR KUTNII

В Сети появилось видео разрушений в Одессе, вызванных непрофессиональной работой систем ПВО Украины в ночь на 20 июля. Соответствующие кадры, переданные Николаевским подпольем, публикует РИА Новости.
Координатор подполья Сергей Лебедев отметил, что на кадрах, снятых активистами, можно увидеть разбитое здание одного из банков.

«Жители Одессы сообщают, что проснулись ночью от громкого звука, это был выстрел ракеты ПВО. Система ПВО была расположена прямо между жилыми домами по улице Канатная. Система сделала два залпа: одна ракета улетела в сторону моря, вторая сбила ракету, пролетающую прямо надо самим ПВО. В итоге ракета ПВО и сбитая ракета упали на банк «Восток» по улице Канатная, 16», — цитирует агентство слова Лебедева.




Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Полковник Макгрегор: Зеленский разъярён из-за чудовищных потерь ВСУ

ВС РФ за сутки уничтожили 35 украинских БПЛА

В Минобороны Украины признали, что наступление ВСУ отстает от графика

#Одесса
#разрушения
#ПВО
Читайте нас в
В Сети появились кадры уничтожения техники ВСУ бойцами «Каскада»
«Известия» показали кадры уничтожения техники ВСУ бойцами «Каскада»
25 июля 2023, 03:46

Фото: сайт Минобороны РФ

В Сети появились кадры уничтожения техники и живой силы ВСУ бойцами оперативно-боевого тактического формирования «Каскад».
На видео, опубликованном «Известиями» 24 июля, российские бойцы с использованием боевых машин атакуют позиции ВСУ. Артиллерией ВС России также было нанесено огневое поражение по военной базе противника.


Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

В Сети появилось видео разрушений в Одессе

Полковник Макгрегор: Зеленский разъярён из-за чудовищных потерь ВСУ

Украинские войска за сутки 52 раза обстреляли территорию ДНР
#спецоперация
#ВСУ
#Россия
Читайте нас в
На Украине признали преимущество России в радиоэлектронной борьбе
Представитель ВСУ Игнат признал преимущество России в радиоэлектронной борьбе
25 июля 2023, 02:48

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Россия значительно превосходит Украину в области радиоэлектронной борьбы, сообщает издание «Страна» со ссылкой на представителя Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрия Игната.
«Россия нас сильно обогнала. Для нейтрализации беспилотника нет необходимости применять зенитные ракеты или орудия. С помощью радиоэлектронных средств его можно заставить приземлиться или даже перехватить управление», — подчеркнул Игнат.
С его точки зрения, Украине стоило заняться развитием радиоэлектронной борьбы на более раннем этапе. Он предположил, что недостаточное внимание к этой области могло стать одной из причин неуспешного контрнаступления ВСУ.

Читайте также:

МИД: Россия оставляет за собой право жёстко ответить на атаку БПЛА на Москву

Военный эксперт Калинин заявил, что Украина для отчетности ударила беспилотниками по Москве

На Комсомольском проспекте в Москве взрывом БПЛА выбито несколько окон
#Украина
#БПЛА
Читайте нас в
Полковник Макгрегор: Зеленский разъярён из-за чудовищных потерь ВСУ
Полковник Макгрегор заявил, что Зеленский разъярён из-за чудовищных потерь ВСУ
25 июля 2023, 02:15

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский находится в ярости из-за низкого боевого духа в ВС Украины.
«Я думаю, украинские силы в отчаянии, и откровенно говоря, на грани распада. Боевой дух там слаб как никогда», — сказал Макгрегор в ходе интервью на YouTube-канале London Real.

По словам американского военного, армия Украины понесла «чудовищные потери».

«Мне кажется, отсюда разочарование, которое мы наблюдали у господина Зеленского. Он был разъярен, зол, обескуражен», — отметил бывший советник главы Пентагона.

По его мнению, Украина продолжает существовать исключительно из-за финансовой помощи США. Дуглас Макгрегор призвал положить этому конец и перейти к переговорам.

Читайте также:

Украинские войска за сутки 52 раза обстреляли территорию ДНР

ВС РФ за сутки уничтожили 35 украинских БПЛА

Назван срок жизни солдат ВСУ на фронте

#Зеленский
#ВСУ
#Макгрегор
Читайте нас в
Назван срок жизни солдат ВСУ на фронте
MWM: срок жизни солдат ВСУ на некоторых участках фронта составляет четыре часа
25 июля 2023, 01:50

Фото: iStock/Olena_Z

Издание Military Watch Magazine сообщило о существенных потерях, которые несут Вооруженные силы Украины (ВСУ) при попытках преодолеть российскую оборонительную линию.
Согласно этим сведениям, в некоторых секторах фронта, продолжительность жизни украинского военнослужащего составляет менее четырех часов. Издание утверждает, что такая ситуация стала возможной из-за стратегии командования Киева, заключающейся в отправке на передовую неподготовленных воинов.

Читайте также:

ВС РФ за сутки уничтожили 35 украинских БПЛА

Глава Запорожья рассказал о случаях сдачи в плен солдат ВСУ

ВСУ потеряли 13 позиций на Краснолиманском направлении
#ВСУ
#СВО
Читайте нас в
Украинские войска за сутки 52 раза обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР: украинские войска за сутки 52 раза обстреляли территорию Донбасса
25 июля 2023, 01:44

Фото: iStock/Standart

За прошедшие 24 часа территория Донецкой Народной Республики подверглась 52 атакам со стороны украинских вооруженных сил, в ходе которых было выпущено 210 боеприпасов различных типов. Об этом сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов военных преступлений Украины (СЦКК).
«Во время прошедших суток представительство зарегистрировало 52 случая обстрела со стороны украинских военных формирований... На донецком направлении наблюдалось 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня и 155-мм артиллерии. На горловском направлении зарегистрировано 10 обстрелов из 152-мм артиллерии. На ясиноватском направлении — семь обстрелов из 155-мм артиллерии», — указано в сообщении представительства.
Всего украинские военные выпустили 210 различных боеприпасов. Под обстрел попали пять населенных пунктов в регионе: Горловка, Зайцево, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка.

В результате обстрелов в Донецке и Старомлиновке четыре мирных жителя получили ранения. Днем ранее было зафиксировано 56 обстрелов со стороны украинских войск.

Читайте также:

В Белгородской области власти не станут полностью восстанавливать дорогие особняки

Посольство РФ в Вашингтоне: ответственность за применение ВСУ кассетных боеприпасов лежит на США

Военкор «Известий» рассказал о полученных ранениях при ударе ВСУ
#ВСУ
#обстрелы
Читайте нас в
ВС РФ за сутки уничтожили 35 украинских БПЛА
Минобороны: Российские силы уничтожил 35 украинских беспилотников в зоне СВО за сутки
25 июля 2023, 00:32

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

ВС России за прошедшие сутки уничтожила 35 украинских беспилотников в зоне СВО. Об этом Минобороны РФ сообщили в своем Телеграм-канале.
В публикации говорится, что 35 БПЛА украинских войск были ликвидированы в районах ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Уточняется, что беспилотные летательные аппараты сбили в районе населенных пунктов Кременная, Пятихатки, Новая Каховка и Белогоровка.

Кроме того, российские бойцы уничтожили склад боеприпасов ВСУ и отразили пять атак на Краснолиманском направлении, отметили в оборонном ведомстве.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

СМИ: Танки ВСУ заправляют дизелем, произведенным из российской нефти

Белый дом заявил, что США не поддерживают атаки ВСУ вглубь России

В Минобороны Украины признали, что наступление ВСУ отстает от графика
#СВО
#БПЛА
#ВСУ
#Россия
Читайте нас в
В бундесвере раскритиковали действия ВСУ
Bild: ВС ФРГ раскритиковали действия офицеров ВСУ в секретном докладе
25 июля 2023, 00:26

Фото: iStock/macky_ch

Офицеры Вооруженных сил Германии (Бундесвер) высказали критические замечания в отношении действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в секретном докладе, доступ к которому получило издание Bild.
Согласно докладу, помеченного как «только для служебного пользования», были выдвинуты претензии к способам ведения боевых действий украинской армии.

«Некоторые военные подразделения делятся на чрезмерно малые группы, что приводит к отсутствию единого ведения боя», — указывается в документе. Это увеличивает вероятность «дружественного огня».
Кроме того, немецкие военные отметили отсутствие тактики, позволяющей установить огневое преимущество в критический момент боя. Газета подчеркивает, что в таких условиях численное преимущество войск или техники, а также обучение на Западе, могут не принести ожидаемой пользы.

Читайте также:

Захарова: Завод Rheinmetall станет законной целью на Украине, если будет построен

Польша открыла сервисный центр по ремонту танков Leopard, которые поставляют на Украину

Орбан предрек крах экономик Великобритании, Франции и Италии
#Германия
#ВСУ
Читайте нас в
Литва призвала ЕС использовать балтийские порты для экспорта с Украины
AFP: Литва призвала ЕС использовать балтийские порты для экспорта зерна с Украины
25 июля 2023, 00:21

Фото: iStock/NejauPhoto

В понедельник Литва обратилась к Евросоюзу с предложением использовать порты Балтийского моря для экспорта украинского зерна в свете истечения срока действия зернового контракта, сообщает агентство France Presse, ссылаясь на письмо от трех литовских министров к комиссарам ЕС.
«Балтийские порты могут обеспечить надежную замену для транзита украинской продукции, включая зерно», — цитирует агентство текст письма.
Согласно информации агентства, в письме утверждается, что порты Балтийского моря в состоянии обеспечить транспортировку до 25 миллионов тонн зерна в год.

Читайте также:

Путин: Россия готова заместить украинское зерно как бесплатно, так и за деньги

Полянский назвал семь условий для возвращения РФ в зерновую сделку

МИД РФ: Россия прорабатывает новые маршруты вывоза зерна
#Литва
#Украина
Читайте нас в
СМИ: Танки ВСУ заправляют дизелем, произведенным из российской нефти
Handelsblatt: Украинские танки заправляют дизелем, произведенным из российской нефти
25 июля 2023, 00:05

Фото: iStock/Michele_Ursi

Украинская военная техника и танки, судя по всему, все больше используют дизель, произведенный из российской нефти, который поступает через Венгрию и Турцию, пишет издание Handelsblatt.
«Это война парадоксов: украинские танки, похоже, все больше зависят от нефти, пришедшей из России. Украинская таможня отмечает рост импорта дизельного топлива из Венгрии и Турции, где на местных НПЗ перерабатывают нефть, большей частью импортированную из России», — отмечает издание.
В то же время, те компании, которые не получают нефтяное сырье из России, утрачивают свои позиции на украинском рынке. По мнению Handelsblatt, это связано с конкурентным преимуществом венгерской компании MOL перед другими европейскими нефтяными компаниями, поскольку у нее есть специальное разрешение Евросоюза на продолжение поставок российской нефти на свои НПЗ.

Читайте также:

Скотт Риттер: Зеленский и Дуда могут тайно договориться о создании коалиционного государства

Правительство РФ намерено ввести ограничение экспорта бензина

Польша открыла сервисный центр по ремонту танков Leopard, которые поставляют на Украину
#танки
#СВО
#Украина
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников