В Сети появилось видео с уничтоженной бронетехникой НАТО под Авдеевкой

Фото: сайт Минобороны США
«Это подбитая нашими бронебойщиками, а также подорвавшаяся на наших минных заграждениях на авдеевском направлении бронированная натовская военная техника, разумеется, поставленная киевскому режиму Западом», — комментирует видео один из российских военных.
«Все эти бронированные иномарки были уничтожены нами с начала этого лета, во время отражения так называемого украинского контрнаступа», — рассказал боец ВС РФ.
Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.
Ранее «Радио 1» сообщало, что главком ВС Украины Валерий Залужный посетил прифронтовой район и опубликовал видео. Подробнее об этом читайте в нашем материале.