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В сети появилось видео уничтожения бойца ВСУ российским снайпером одним выстрелом

РИА: Российский снайпер 4 дня ждал противника и уничтожил его одним выстрелом
29 ноября 2023, 08:35
Фото: iStock/Artem Zakharov

Фото: iStock/Artem Zakharov

Российский снайпер с позывным «Череп», который отправился на спецоперацию добровольцем, четыре дня выжидал противника в засаде и уничтожил его одним выстрелом, видео произошедшего публикует у себя «РИА Новости».
Российский снайпер объяснил, что он нацелился на единственную позицию, с которой бойцы Вооруженных сил Украины могли вести корректировку огня. Он был точно уверен, что враг прячется именно там.
Четыре дня «Череп» терпеливо ждал, когда противник устанет сидеть в засаде, и его голова покажется из-под веток. Когда это всё же произошло – «Черепу» потребовалось буквально пару секунд, чтобы ликвидировать свою цель.


Напомним, ранее издание Forbes сообщило, что украинские военные потеряли танк Leopard 1A5 спустя две недели после того, как он был подарен им Германией.

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#военные
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Военный эксперт Дандыкин назвал самую неэффективную технику ВСУ
Военный эксперт Дандыкин: М113 — это самая неэффективная техника ВСУ
29 ноября 2023, 08:38

Фото: iStock/Yurchello108

Самой неэффективной техникой ВСУ в зоне СВО в текущую погоду является американский бронетранспортер М113.
Такое мнение высказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин, пишет «Лента.ру». Также на вооружении ВСУ есть и другое нерезультативное оружие. 

«У них есть миномет «Молот». Он всё время взрывался. Это их производство на базе нашего советского миномета. В принципе, если брать доморощенную технику, то картина такая же. Не получились у них ни БТР, ни танки, которые не пошли», — рассказал Василий Дандыкин. 
Ранее сообщалось, что за период проведения специальной военной операции на Украине зафиксировано 17 случаев применения ВСУ компонентов химоружия для отравления продуктов. Об этом рассказал начальник российских войск РХБЗ Игорь Кириллов.

По его словам, в результате действий украинских военных погибло как минимум 15 человек. Ранее Кириллов также сообщал, что причиной использования химоружия украинскими военными может быть очевидный провал их контрнаступления.

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#всу
#украина
#новости
#военная техника
#политика
#мир
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Минобороны: Фрегат Черноморского флота ударил «Калибрами» по объектам ВСУ
29 ноября 2023, 06:19

Фото: Пресс-служба Минобороны России

Фрегат Черноморского флота России нанес удар четырьмя крылатыми ракетами «Калибр» по военным объектам Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 29 ноября сообщили в Минобороны РФ.
«Действуя в акватории Черного моря, экипаж фрегата <...> получил внезапную задачу по нанесению в кратчайшие сроки удара крылатыми ракетами комплекса "Калибр" по объектам военной инфраструктуры противника. Залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами по военным целям ВСУ выполнен успешно. Назначенные цели поражены», — отрапортовали в российском военном ведомстве.



Министерство обороны России стремится усилить систему противовоздушной обороны на главных носителях крылатых ракет «Калибр» — кораблях проекта «Буян-М». Источники в ведомстве сообщили, что планируется модернизировать эти корабли, интегрировав в них передовую зенитно-ракетную систему «Панцирь-М». Эксперты из области военно-промышленного комплекса отмечают, что такой шаг позволит усилить защиту кораблей не только от воздушных атак, но и от противокорабельных ракет и высокоточного оружия.

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#всу
#флот
#ракета
#минобороны рф
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ВСУ потеряли немецкий танк Leopard 1A5 уже через пару недель его использования
29 ноября 2023, 05:40

Фото: iStock/dr_evil

44-я бригада Вооружённых силы Украины (ВСУ) лишилась подаренного им Германией танка Leopard 1A5 уже через две недели после начала его использования в боевых действиях, пишет Forbes cо ссылкой на видео из соцсетей.
На кадрах видно, как танк попадает под обстрел российской артиллерии.



«Будучи обнаруженным, незащищенный танк стал легкой мишенью для серии артиллерийских ударов, которые наносились по нему все более точно», — указывает издание.

Переданные Украине Германией танки Leopard 1 оказались абсолютно бесполезными на поле боя, поскольку уже безнадежно устарели и напоминают орудия каменного века на фоне современного оборудования и технологий. Такое заявление сделал в эфире телеканала «Прямой» генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос. Он также добавил, что первые четыре модификации танков Leopard 2 также не вполне отвечают современным требованиям.

Ранее западные СМИ отмечали, что четверть всех танков Leopard, поставленных Германией Киеву, уже уничтожены российскими военными. Американский обозреватель Дэвид Экс обратил также внимание на то, что последние десять танков Leopard 1A5 доставлены к линии фронта без дополнительной защиты, что сделает их 70-миллиметровую броню уязвимой для ракет и снарядов.

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#танки
#всу
#вооружённые силы рф
#германия
#украина
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Генерал ВСУ раскритиковал Зеленского из-за его просчета
Генерал ВСУ обвинил Зеленского отсутствии подготовки украинцев к конфликту
28 ноября 2023, 21:52

Фото: istock / Liukov

Украинское правительство не подготовила жителей страны к конфликту с Россией, несмотря на жалобу украинских военнослужащих. Такое заявление сделал отставной генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос в эфире украинского телеканала «Прямой».

«Власть проигнорировала предупреждения военных, говоривших о необходимости увеличить уровень подготовки и количество людей, способных держать в руках оружие», — посетовал генерал.
Помимо этого, он назвал сообщения о мобилизации или демобилизации на Украине, которые исходили от киевских властей, манипуляцией с целью посеять сомнения в действиях ВСУ. Кривонос подытожил, что власть занимается пиаром в свою пользу, вместо того чтобы выполнять элементарные и практичные вещи. 

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что есть вероятность того, что украинские войска могут применить биологическое оружие из-за провала контрнаступления. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#украина
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Мединский рассказал о деталях переговоров с Украиной в 2022 году
Мединский: Россия на переговорах с Украиной руководствовалась защитой Донбасса
28 ноября 2023, 21:02

Фото: iStock/3dmitry

Россия руководствовалась защитой Донбасса в ходе переговоров с Украиной в 2022 году. Об этом сообщил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Киевом весной 2022 года Владимир Мединский.
Он отметил, что Россия выставляла несколько условий для заключения мира с Украиной. 

По словам Мединского, Россия требовала нейтралитета Украины, невступления страны в НАТО, признания российского суверенитета над Крымом, а также независимости республик Донбасса. 

Помимо этого в договоре были прописаны пункты с несколькими гуманитарными требованиями. 

Ранее лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия раскрыл, что украинское правительство не самостоятельно принимало решение о начале конфликта с Россией. Пойти на столкновение Зеленского сподвиг бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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#украина
#переговоры
#донбасс
#мир
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Мединский раскрыл судьбу Украины при подписании мира в 2022 году
Мединский: мир между Россией и Украиной спас бы сотни тысяч погибших солдат
28 ноября 2023, 20:44

Фото: iStock/alzay

Если бы Украина подписала мирный договор с Россией ещё в апреле 2022 года, сотни тысяч солдат украинской армии были бы живы. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах с Киевом весной 2022 года Владимир Мединский.
Он отметил, что подписание мирного договора на взаимовыгодных условиях позволило бы спасти жизни огромному количеству украинцев. Однако Зеленский выбрал иной путь – вступить в вооружённый конфликт с Россией. 

Мединский добавил, что Зеленский не сам принял такое решение, о чём ранее уже говорил лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. Украинскому президенту в этом «помог» действующий в то время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и иные «советники». 

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#россия
#переговоры
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#военные
#конфликт
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Мединский раскрыл условие для заключения мира с Украиной
Мединский: мир с Украиной возможен после выполнения целей и задач СВО
28 ноября 2023, 20:33

Фото: сайт Кремля

Для заключения мира с Украиной необходимо выполнить все поставленные цели и задачи спецоперации. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной весной 2022 года Владимир Мединский.
При этом он добавил, что российская сторона никогда не отказывалась от проведения переговоров. 

Также он выразил убеждённость в том, что у России и Украины будет общее историческое будущее, поскольку это один народ, связанный общим прошлым. 

Кроме того, Мединский напомнил, что против мирных переговоров идёт украинский президент Владимир Зеленский, который подписал закон о запрете на диалоги с Россией. 

Как ранее сообщал лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, украинское правительство не имеет независимости. А пойти на конфликт с Россией Зеленского сподвиг бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. 

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#украина
#россия
#переговоры
#мир
#конфликт
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Из Жуковского военнослужащим РФ отправили более 4 т помощи
28 ноября 2023, 20:22

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Из Жуковского отправили более 4 т помощи российским военнослужащим. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Отмечается, что нашим бойцам в ЛНР в зону специальной военной операции были отправлены именные посылки и гуманитарную помощь, а также медикаменты в госпитали и для врачей. Огромную роль в деле гумпомощи сыграли Комитет Семей Воинов Отечества городского округа Жуковский совместно с семьями мобилизованных и молодогвардейцами.

При этом, сообщается, что военнослужащие уже получили посылки.

Те, кто хочет поддержать военнослужащих, может это сделать на пункте сбора помощи участникам спецоперации по адресу: улица Фрунзе, дом 23.

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#доброе сво
#спецоперация
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На Украине уверены, что столкновение Зеленского и Залужного неизбежно
Соскин: столкновение Зеленского и Залужного необратимо
28 ноября 2023, 20:16

Фото: iStock/JARAMA

Столкновение президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного неизбежно. Такое мнение выразил бывший советник Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.
Ранее замглавы комитета Верховной рады по национальной безопасности и обороне Марьяна Безуглая призвала главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного уйти в отставку из-за отсутствия плана боевых действий на предстоящий год. После этого в своих соцсетях она разместила пост, в котором нецензурными выражениями обращается к Залужному. 

Комментируя слова политика, Соскин отметил, что теперь уже сложно исправить сложившуюся ситуацию, поэтому она будет развиваться по одному из двух путей: либо по планомерному пути, либо по взрывоопасному. 

Также эксперт отметил, что после этих слов у Безуглой будут брать интервью самые известные издания и ситуация приобретёт мировой характер. 

А конфликт Зеленского и Залужного уже необратим, поэтому постоянно лишь накаляется. 

При этом, по мнению Соскина, слова Безуглой приведут не к отставке Залужного, а к уходу Зеленского, которого свергнут военные.

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#валерий залужный
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#конфликт
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