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В Севастополе будут подорваны аварийные конструкции здания ЧФ

Глава Севастополя Развозжаев: в 13:00 будут подорваны конструкции здания ЧФ
25 сентября 2023, 12:41
Фото: iStock/RamonCast

Фото: iStock/RamonCast

Контролируемый подрыв с целью обрушения аварийных конструкций здания Черноморского флота в Севастополе будет произведён в 13:00 мск. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Михаил Развожаев.

Он призвал жителей Севастополя сохранять спокойствие и не бояться громких звуков взрывов.

Ранее сообщалось, что 22 сентября ВСУ осуществили обстрел Севастополя. Ракеты обрушились на штаб Черноморского флота, в результате чего в здании произошёл пожар. Это привело к разрушению исторического здания штаба. Уточняется, что обстрел проводился ракетами Storm Shadow, поставляемыми Украине с Запада.

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#севастополь
#взрыв
#чёрное море
#флот
#обстрел
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Экс-мэр города Чайковского Пермского края попал в плен ВСУ
25 сентября 2023, 12:53

Фото: iStock/Svetlana Parnikova

Бывший мэр города Чайковского Пермского края Алексей Третьяков попал в плен ВСУ. Об этом сообщает украинская Госпогранслужба.
Согласно сообщению, Третьяков попал в плен в районе Клещеевки. Он подписал контракт с Минобороны России 7 сентября, после чего прошел недлительное обучение в Лисичанске, откуда отправился в составе своего подразделения в район Артемовска.

Третьяков был мэром Чайковского с 2014 по 2019 год. Ранее он также был депутатом городской думы.

Ранее сообщалось, что мобилизованный старший лейтенант Владимир Ростов из Невьянского района Свердловской области приговорили к 5,5 годам лишения свободы, обвинив в дезертирстве, хотя мужчина проходил лечение от геморроя и был все время на связи со своим руководством.

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#вс рф
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Мобилизованного из Екатеринбурга обвинили в дезертирстве из-за геморроя
Мобилизованный из Екатеринбурга не согласен с обвинением в дезертирстве
25 сентября 2023, 12:33

Фото: iStock/Prostock-Studio

Мобилизованный старший лейтенант Владимир Ростов из Невьянского района Свердловской области приговорили к 5,5 годам лишения свободы, обвинив в дезертирстве, хотя мужчина проходил лечение от геморроя и был все время на связи со своим руководством. Об этом пишет РИА Новости.
В сентябре 2022 года мужчина отправился в военкомат добровольцем, но уже там узнал, что на него готовится повестка по мобилизации. Его жена Наталья рассказала, что он учился на военной кафедре и имеет офицерское звание. 

Уже в октябре он прибыл в Херсонскую область командовать мотострелковым взводом. Вскоре у мобилизованного обострился геморрой. Этой болезнью мужчина страдает уже около 10 лет. Его отправили в госпиталь в Воронеже, где он пролечился с 26 ноября по 16 декабря. Однако, по словам военного, там ему давали только обезболивающее и витамины. Выписали его оттуда с рекомендацией о долечивании по месту жительства.

Но и на этом злоключения Владимира не закончились. 19 декабря его вызвали в часть, но по пути он поскользнулся и упал, получив ушиб грудной клетки, который был зафиксирован врачами. Прибыл в часть 26 декабря, отметился, рассказал о своем самочувствии и вернулся домой.

После военная полиция сообщила, что ему необходимо прибыть на службу, иначе принудительно доставят в часть. Он приехал и еще раз предоставил все справки из частной клиники, где лечился, отчитавшись, что пока не может продолжать службу. Однако эти справки не приняли, объяснив, что военный должен проходить лечение в городском учреждении здравоохранения. После прохождения ВВК Владимиру предложили госпитализацию, от которой отказался ввиду некачественного лечения.

Именно тогда на него и завели уголовное дело, а в августе его приговорили к 5,5 годам лишения свободы, обвинив в дезертирстве. Пока Владимир находится в СИЗО. Тем временем его адвокат будет добиваться отмены приговора или смягчения наказания. Апелляцию рассмотрят в начале октября.

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#уголовное дело
#лечение
#адвокат
#мужчина
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На территории Приднестровья найдены обломки ракеты С-300
Беляков: в Приднестровье найдены осколки ракеты С-300
25 сентября 2023, 12:23

Фото: iStock/aapsky

В приднестровском селе Кицканы обнаружили обломки ракеты С-300. Об этом РИА Новости заявил сопредседатель Объединённой контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олег Беляков.
Он уточнил, что мощный взрыв произошёл минувшей ночью, в 00:54. Позднее были обнаружены части ракеты, которые обрушились на территории села Кицканы в десяти километрах от столицы республики Тирасполя. 

В результате происшествия никто не пострадал, поскольку обломки упали в стороне от жилых построек. Однако один из осколков приземлился в огороде одного из частных домов. Согласно сохранившейся маркировке, ракета собрана в 1968 году.

По словам Белякова, на место крушения обломков прибыли сапёры и сотрудники правоохранительных органов.Территория была оцеплена.

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#ракета
#взрыв
#происшествия
#село
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Минобороны: замкомвзвода Калашников получит звание Героя России
25 сентября 2023, 12:09

Фото: iStock/zim286

Заместитель командира взвода Иван Калашников (позывной «Большой») представлен министром обороны Сергеем Шойгу к званию Героя России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Калашников удостоен этой награды за мужество и героизм, которые он проявил в ходе отражения атаки ВСУ у посёлка Урожайное на южнодонецком направлении. 

В военном ведомстве отметили, что руководство Калашникова позволило его подразделению действовать чётко и слаженно, что привело к отражению атаки украинский военных. Отмечается, что за время боя ни один российский боец не отступил. А сам командир взвода вёл постоянный прицельный огонь по наступающим бойцам ВСУ, находился на виду у противника и, рискуя своей жизнью, одержал победу в этом бою. 

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#вс рф
#военные
#герой россии
#сво
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Несколько голов КРС погибло при обстреле Брянской области
ВСУ обстреляли Брянскую область из РСЗО «Град»
25 сентября 2023, 11:19

Фото: iStock/Inna Tolstorebrova

Украинская сторона обстреляла Стародубский округ Брянской области. Под удар попало сельхозпредприятие, уничтожено несколько голов крупнорогатого скота. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз.
«ВСУ нанесли удар из РСЗО «Град» по территории Стародубского муниципального округа. Один снаряд попал на территорию сельхозпредприятия. Пострадавших нет», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что повреждение получило одно из производственных помещений сельхозпредприятия. Также погибло несколько голов стада крупнорогатого скота. На место происшествия уже прибыли экстренные и оперативные службы региона.

Ранее сообщалось, что в поселке Горьковский Белгородской области во время проведения работ по уборке урожая подорвался комбайн. Водитель не пострадал.

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#град
#снаряд
#происшествия
#всу
#удар
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Раскрыт объем повреждения подлодки «Ростов-на-Дону» при ударе по Севастополю
ТАСС: повреждения подлодки «Ростов-на-Дону» оказались незначительными
25 сентября 2023, 10:50

Фото: iStock/Alexyz3d

Подводная лодка «Ростов-на-Дону» Черноморского флота в результате обстрела Севастополя 13 сентября не получила критичных повреждений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе.
«У субмарины незначительные повреждения, которые не повлияли на ее прочный корпус. Их устранение может лишь незначительно увеличить время нахождения подлодки на плановом ремонте», - пояснил источник.

Напомним, в ночь на 13 сентября ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. Серго Орджоникидзе в Севастополе. Кроме того, три безэкипажных катера атаковали во время морского перехода группу кораблей Черноморского флота. Средствами противовоздушной обороны семь крылатых ракет были уничтожены. Остальным удалось долететь до цели.

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#ночь
#всу
#удар
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Новости СВО: где ВС РФ перешли в атаку и как ВСУ пытаются вернуть позиции
25 сентября 2023, 10:33

Фото: iStock/IherPhoto

Российские военнослужащие взяли под контроль село Орехово-Васильевка на северном фланге Артемовска и обратили в бегство штурмовую бригаду ВСУ. О том, какие успехи на линии фронта у ВС РФ, а на каком направлении украинские военнослужащие идут в контратаку, расскажет редакция «Радио 1».

Четыре украинских БПЛА сбиты над Черным морем и Крымом


Четыре беспилотника противника были уничтожены прошедшей ночью над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В результате происшествия пострадавших и разрушений нет.

Административное здание повреждено из-за атаки БПЛА в центре Курска

Противник применил беспилотники для нанесения ударов по административному зданию в центре Курска. В результате происшествия, повреждено несколько частных домов и крыша административного здания. Среди мирного населения пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. Он отметил, что все дроны были сбиты системами ПВО.


Последние новости СВО


Телеграм-канал WarGonzo сообщает, что украинские военнослужащие предприняли попытку продвижения на Запорожском направлении, однако ВС РФ движение формирований противника пресекли. Российские войска наносили удары по украинским позициям в селе Работино. ВСУ били по российским в Токмаке, Копанях, Ильченково, Новопокровке. В Марьинке российские военнослужащие продолжают контратаковать. По Донецку и Горловке ВСУ продолжают наносить удары. На Бахмутском направлении украинская группировка пытается прорвать оборонительные рубежи ВС РФ. Артиллерия ВС РФ наносит удары по противнику. Под огнем ВС РФ Андреевка и Веселый.

Штурмовое подразделение ВСУ обратилось в бегство


Подразделению штурмовиков ВСУ противостояли пять российских военнослужащих. В Минобороны РФ сообщили, что бойцам ВС РФ удалось заставить противника отступить. Несмотря на ранения, двое российских бойцов продолжили отстаивать боевые позиции. Участники сопротивления за проявленную отвагу и мужество представлены к наградам.

Минобороны: Российские военные сорвали ротацию морпехов ВСУ на южнодонецком направлении
Минобороны: Российские военные сорвали ротацию морпехов ВСУ на южнодонецком направлении

ВС РФ уничтожили морской вокзал в Одессе


Минувшей ночью российские военнослужащие нанесли удары по объектам припортовой инфраструктуры Украины в Одессе. Информацию о повреждении морского вокзала и зернохранилища подтвердила пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк. Кроме того, ряд украинских изданий сообщал о серии взрывов в Кривом Роге.

 

ВС РФ взяли под контроль Орехово-Васильевку


Населённый пункт Орехово-Васильевка, который расположен на северном фланге Артемовска перешел под контроль ВС РФ. Противник не ожидал штурма российских бойцов и был вынужден оставить поселок. По словам  главы запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, освобождение села даст российским бойцам преимущество, так как высокая точка поселка составляет 144 метров над уровнем моря.
При этом бои на этом участке фронта продолжаются. ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции и атаковать.

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#дроны
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Орехово-Василевка на фланге Артёмовска перешла под контроль ВС РФ
Рогов: ВС РФ освободили от ВСУ Орехово-Василевку на фланге Артёмовска
25 сентября 2023, 09:39

Фото: iStock/SergeyVButorin

Орехово-Васильевка, находящаяся на северном фланге Артёмовска, перешла под контроль российских военных. Об этом заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«На северном фланге Артёмовского направления русские воины выбили боевиков ВСУ из н.п.Орехово-Василевка. Проводя атаку наши ребята застали нацистов врасплох - те не ожидали штурма и были вынуждены бежать из посёлка», - написал Рогов в своем Telegram-канале.

Он объяснил, что освобождение Орехово-Василевки от ВСУ улучшило тактические позиции российских военных. По его словам, высота посёлка достигает 144 метров над уровнем моря.

При этом украинские военные теперь пытаются вернуть утраченные позиции и контратакуют российские силы в населенном пункте. Сейчас идут тяжелые бои, заключил Рогов.

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#военные
#всу
#солдат
#рогов
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В Британии раскрыли судьбу ракет ATACMS на Украине
Sky News: ATACMS могут попасть на черный рынок после передачи Киеву
25 сентября 2023, 09:18

Фото: iStock/typhoonski

Дальнобойные ракеты ATACMS, которые США могут уже в ближайшее время передать Киеву, могут оказаться на черном рынке. Такое мнение выразил вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл в эфире Sky News.
«Каждый раз, когда оружие передается Украине, есть шанс, что какая-то часть окажется на черном рынке», – выразил он свои опасения.

По его словам, ВСУ могут использовать ATACMS для нанесения ударов по территориям России, в таком случае это может привести к эскалации конфликта.  При этом Белл подчеркнул, что США этого не хотят, и пытаются получить от президента Украины Владимира Зеленского обещания, что ракеты не будут использоваться для ударов по России.

Напомним, на прошлой неделе президент США Джо Байден уведомил своего украинского коллегу Владимира Зеленского о передаче Киеву небольшого количества дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сообщает NBC.

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