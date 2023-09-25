В Севастополе будут подорваны аварийные конструкции здания ЧФ

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Контролируемый подрыв с целью обрушения аварийных конструкций здания Черноморского флота в Севастополе будет произведён в 13:00 мск. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Михаил Развожаев.
Ранее сообщалось, что 22 сентября ВСУ осуществили обстрел Севастополя. Ракеты обрушились на штаб Черноморского флота, в результате чего в здании произошёл пожар. Это привело к разрушению исторического здания штаба. Уточняется, что обстрел проводился ракетами Storm Shadow, поставляемыми Украине с Запада.
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Анастасия Чинкова