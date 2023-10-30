В Севастополе ФСБ задержала шпиона

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Мужчина передавал Украине данные о защитных сооружениях Крыма.
В Севастополе задержан россиянин, который передавал Украине данные о защитных сооружениях Крыма, пишет РИА Новости.
В марте 2023 года обвиняемый осуществлял работы по оборудованию оборонительных сооружений в Крыму. При этом собирал информацию об этих объектах и передавал Вооруженным силам Украины.
Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Мужчина помещён в СИЗО.
Ранее жительницу Забайкальского края задержали по подозрению в госизмене за шпионаж в пользу Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ РФ. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (Госизмена). В настоящее время обвиняемая находится под стражей. Отмечается, что она полностью осознавала возможность использования переданной информации против безопасности России.
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В марте 2023 года обвиняемый осуществлял работы по оборудованию оборонительных сооружений в Крыму. При этом собирал информацию об этих объектах и передавал Вооруженным силам Украины.
Ранее жительницу Забайкальского края задержали по подозрению в госизмене за шпионаж в пользу Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ РФ. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (Госизмена). В настоящее время обвиняемая находится под стражей. Отмечается, что она полностью осознавала возможность использования переданной информации против безопасности России.
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Мария Фирсова