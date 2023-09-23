В Севастополе обнаружили части сбитой утром ракеты

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал в своем телеграм-канале, что части сбитой ракеты обнаружены в парке Учкуевка на Северной стороне Севастополя.
По данным губернатора, на данный момент парк закрыт, территория оцеплена. Развожаев попросил всех сохранять спокойствие.
Напомним, сегодня утром, 23 сентября Развожаев сообщил о том, что в Севастополе система ПВО сбила ракету. Ракетные обломки упали в районе причала Сухарной балки.
Над городом была поднята дымовая завеса. Позднее губернатор объявил о новой ракетной опасности. Позже Развожаев заявил об отмене ракетной опасности в городе.
Ранее пункт автомобильного пропуска Нехотеевка в Белгородской области оказался под минометным обстрелом. По МАПП (находится в 850 м от границы) выпустили 6 мин калибра 82 мм.
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Напомним, сегодня утром, 23 сентября Развожаев сообщил о том, что в Севастополе система ПВО сбила ракету. Ракетные обломки упали в районе причала Сухарной балки.
Ранее пункт автомобильного пропуска Нехотеевка в Белгородской области оказался под минометным обстрелом. По МАПП (находится в 850 м от границы) выпустили 6 мин калибра 82 мм.
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Екатерина Коршунова