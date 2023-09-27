В Севастополе объявили воздушную тревогу

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил воздушную тревогу в городе. Об этом Развожаев написал в своем телеграм-канале.
25 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев также предупреждал жителей о воздушной тревоге. Развожаев разместил рекомендацию для жителей многоквартирных домов. В посте рекомендуют плотно закрыть окна и не подходить к ним. Помимо этого, необходимо перекрыть воду, газ, отключить электричество и переместить в комнату с несущими стенами.
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