В Севастополе объявили воздушную тревогу

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Днём в субботу, 4 ноября, в Севастополе была объявлена воздушная тревога.
Последний раз тревога в Севастополе объявлялась дважды 1 ноября. Предупреждение опубликовали в 6:47 по мск, а в 7:20 тревогу уже отменили. Правда, спустя несколько часов появилось новое предупреждение.
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