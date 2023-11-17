В Севастополе объявили воздушную тревогу

Украинские бойцы, которые принимают участие в боевых действиях по форсированию Днепра, сдаются в плен через телеграм-каналы. Редакция «Радио 1» расскажет, как складывается обстановка на линии фронта, и на каких направлениях ВСУ лишаются солдат и западной техники.