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В Севастополе объявлена воздушная тревога

05 октября 2023, 17:13
Фото: iStock/Harry Wedzinga

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В Севастополе звучит воздушная тревога.
Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что воздушная тревога объявлена в Севастополе.

Ранее сообщалось, что американские и британские спецслужбы активно помогали Украине в подготовке и совершении атаки на Севастополь. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках брифинга.


Она напомнила, что 22 сентября под удар ВСУ попал штаб Черноморского флота в Севастополе.

«Нет ни малейшего сомнения, что атака была заранее спланирована с использованием западных разведывательных средств, натовского спутникового оборудования, самолетов разведчиков», - заявила Захарова.
Она также подчеркнула, что ВСУ смогли осуществить данную атаку только в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами.

22 сентября ВСУ осуществили обстрел Севастополя. Ракеты обрушились на штаб Черноморского флота, в результате чего в здании произошёл пожар. Это привело к разрушению исторического здания штаба.

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#севастополь
#сво
#воздушная тревога
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В Верховной Раде раскрыли страшные подробности о ВСУ
Депутат Рады Гончаренко потребовал встречи с Зеленским из-за в проблем в ВСУ
05 октября 2023, 16:16

Фото: iStock/Olena_Z

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко потребовал встречи с президентом страны Владимиром Зеленским из-за критической ситуации на фронте и в украинской армии. Об этом Гончаренко написал в своем телеграм-канале.
По словам Гончаренко, в украинской армии творится полный бардак. Он отметил, что до сих пор отсутствуют изменения в приказе о мобилизации срочников. 

Гончаренко добавил, что множество людей долгое время ждут получения статуса участников боевых действий.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинские войска столкнулись с проблемами на всей линии фронта. По мнению Аксенова, если бы Запад прекратил поставки вооружений ВСУ, то украинское контрнаступление закончилось бы в самый короткий срок. Он отметил, что киевские власти бросают военнослужащих в бой как пушечное мясо.

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#сша
#изменения
#армия
#всу
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Аксенов заявил о проблемах ВСУ на всей линии фронта
Аксенов: украинские войска столкнулись с проблемами на всей линии фронта
05 октября 2023, 16:03

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинские войска столкнулись с проблемами на всей линии фронта. Об этом Аксенов сообщил в эфире телеканала «Крым 24».
По мнению Аксенова, если бы Запад прекратил поставки вооружений ВСУ, то украинское контрнаступление закончилось бы в самый короткий срок. Он отметил, что киевские власти бросают военнослужащих в бой как пушечное мясо.

Аксенов добавил, что отсутствие успеха в ходе украинского контрнаступления заключается в силе духа и воинского мастерства российских солдат.

Ранее колумнист агентства Блумберг Хэл Брэндс заявил, что Украина не сможет предпринять крупное наступление в 2024 году, если США окажутся неспособны помогать Киеву.

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#мясо
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#контрнаступление
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Слова Путина об Украине сочли предупреждением Западу
TAC: Запад не услышал слова Путина об Украине, теперь будет расплачиваться
05 октября 2023, 15:36

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Запад не услышал слова российского президента Владимира Путина о недопустимости вступления Украины в НАТО и расширения Североатлантического альянса, и теперь будет жалеть об этом. Об этом пишет The American Conservative.
В материале сообщается, что западные государства цинично относились к Минским соглашениям, которые были заключены для урегулирования конфликта. Лидеры Запада теперь признали, что сами нарушили соглашение, в котором ранее обвинили РФ.

Сегодня США и Европейский союз должны правильно расставить приоритеты в стратегиях по прекращению конфликта. 

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные страны не скрывают намерения воевать до последнего украинца и продолжает использовать Украину «как дешевых солдат». 

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#сша
#армия
#соглашение
#ес
#запад
#рф
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МО: Российские силы ПВО пресекли атаку БПЛА на Брянскую область
05 октября 2023, 15:36

Фото: iStock/vladj55

Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью, об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«5 октября около 15.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - прокомментировали ситуацию в ведомстве. 

Российские системы противовоздушной обороны успешно сбили дрон, который планировал атаковать инфраструктуру Брянской области. 

Напомним, за ночь с 3 по 4 октября дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России отразили атаки 31 украинских БПЛА.

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#дрон
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#всу
#сво
#пво
#минобороны рф
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Командование ВС Украины уничтожили уникальной российской бомбой
Полковник Баранец: Командование ВСУ уничтожено уникальной бомбой ФАБ-1500
05 октября 2023, 15:35

Фото: istock / FelixRenaud

Командование Вооруженных сил Украины под Соледаром уничтожили уникальной бомбой ФАБ-1500 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК), которую применили с истребителя-бомбардировщика Су-34. Информацию сообщает издание «Комсомольская правда», ссылаясь на полковника в отставке Виктора Баранца.

По информации военного эксперта, атака была совершена по штабу отдельной тактической группы «Соледар», которая располагается около села Александро-Калиново.

«Результат: около 50 «вэсэушников» (и не только их) ликвидировано, примерно столько же раненых», — сообщил автор материала.
По словам Баранца, в радиусе ста метров выведана из строя вся боевая техника, аппаратура связи и опорные пункты. По мнению эксперта, достичь успехов в поражении цели удалось из-за грамтного применения средств разведки и мастерской работы экипажа Су-34. 

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#атака
#всу
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В Белгородской области местный житель планировал перейти на украинскую сторону
05 октября 2023, 13:56

Фото: iStock/irene_rebrova

Жителя Белгородской области обвиняют в попытке перехода на сторону Украины.
Baza пишет, что мужчина планировал вступить в «Легион «Свобода России» (признан террористической организацией и запрещён на территории России).
 
На 28-летнего мужчину из посёлка Дубовое возбуждено дело за приготовление к госизмене и участие в террористической организации.
 
По данным следствия, в конце июня мужчина попытался пройти на территорию Украины в районе села Муром в Шебекинском районе. Там он хотел сдаться и вступить в легион, но перейти границу мужчине не удалось.

Ранее УФСБ России по Алтайскому краю задержало мужчину, который прибыл в этот регион, чтобы совершить теракт «по заданию запрещенной проукраинской террористической организации». Об этом сообщила пресс-служба краевого управления ФСБ.

По сведениям оперативников, 35-летний уроженец Челябинской области должен был с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ) взорвать здание администрации города Рубцовска.

При обыске в съемной квартире задержанного были найдены компоненты и химические вещества для изготовления СВУ, а также уже созданную кустарным способом взрывчатку массой около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

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#фсб
#белгород
#уголовное дело
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СМИ: украинская армия не сможет наступать в 2024 году без помощи США
Bloomberg: ВСУ не смогут наступать в 2024 году, если США не будут помогать им
05 октября 2023, 13:50

Фото: iStock/ValleraTo

Колумнист агентства Блумберг Хэл Брэндс заявил, что Украина не сможет предпринять крупное наступление в 2024 году, если США окажутся неспособны помогать Киеву.
Брэндс отметил, что вероятность того, что США не смогут продолжать помогать Украине, вполне возможна. Если это произойдет, то ситуация на передовой существенно поменяется, положение ВСУ начнет стремительно ухудшаться. 

По словам Брэндса, другие государства Запада попытаются компенсировать сокращение помощи США, однако им не хватит запасов вооружения. Ранее об этом заявил глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто. Он сообщил, что ресурсы Италии небезграничны, несмотря на готовность предоставить оружие Украине. 

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#вооружения
#байден
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Российские войска заняли выгодные позиции у Работино
Балицкий: Артиллерия ВС России заняла выгодные позиции в районе Работино
05 октября 2023, 13:37

Фото: istock / aapsky

Российские войска занимают выгодные позиции в районе Работино. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

«Работино — это серая зона, я думаю, вам это известно. Наши войска спокойно удерживают с правого, с левого холма от Работино. Отрабатываем по противнику», — сообщил Балицкий.
Он также заявил, что подразделения Вооруженных сил России  занимают выгодные позиции и могут проводить обстрелы противника в лице украинской армии, которые размещаются в низине между Работино и Вербовым. Балицкий подчеркнул, что для атак используется в основном артиллерия.

Ранее Минобороны в сводке от 3 октября сообщало, что российские подразделения вместе с авиацией ударили по войскам и технике 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах  Новоданиловки, Малой Токмачки и севернее Работино.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#операции
#лидер
#сво
#минобороны
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В Европе без надзора остались более 20 тысяч украинских детей
05 октября 2023, 13:00

Фото: iStock/JARAMA

Более 23 тысяч детей, которые оказались вывезены из Украины, оказались на территории европейских стран без надзора.
Об этом сообщил посол Министерства иностранных дел России по особым поручениям по преступлениям Киева Родион Мирошник, пишет ТАСС.
 
С его слов, исследовательские компании, официально работающие на территории Европейского союза, отметили, что значительная часть украинских подростков старше 16 лет не попали под какую-либо фиксацию.
 
Многих детей передают семьям в странах ЕС. Спустя какое-то время детей просят забрать обратно. По словам дипломата, информация об этих детях нигде не анализируется.
 
Ранее дети без сопровождения взрослых оказались в Великобритании, пройдя через Ливию из Судана или Южного Судана. Дети-беженцы могли стать жертвами торговли людьми. Несовершеннолетних отправили в тюрьму Элмли в графстве Кент. Там они содержатся вместе с взрослыми, которые совершили преступления сексуального характера. По данным Humans for Rights Network, 14 детей отправлены в тюрьму Элмли, причем один из них находился там 7 месяцев, несмотря на то, что ему 14 лет. 

Руководитель организации Мэдди Харрис сообщила, что несовершеннолетние содержатся в изоляции и не знают, где искать помощи. У них нет доступа к правовому сопровождению, они не могут оспаривать решение иммиграционной службы.

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#дети
#европа
#украина
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