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В Севастополе объявлена воздушная тревога

14 октября 2023, 18:54
Фото: iStock/Harry Wedzinga

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В Севастополе объявлена воздушная тревога.
Губернатор Михаил Развожаев в своём Telegram-канале сообщил, что в Севастополе объявлена воздушная тревога.
«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он.

Других подробностей не сообщается.

Ранее сообщалось, что подразделения «Западной» группировки российских войск совместно с авиацией и артиллерией отразили 7 атак. Их проводили штурмовые группы 14-й, 32-й, 115-й механизированных бригад ВСУ на купянском направлении, сообщает Минобороны.

Атаки ВСУ отразили в районах населенных пунктов Ивановка, Синьковка и Тимковка. Они расположены в Харьковской области Украины. В районе населенного пункта Лиман Первый в Харьковской области также уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.

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#новости
#воздушная тревога
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В США сообщили о серии ударов по Украине
19fortyfive: западная поддержка Украины может уменьшится после выборов в Польше
14 октября 2023, 18:01

Фото: iStock/Silent_GOS

Западная поддержка ВСУ может ослабнуть после выборов в Польше, что станет настоящим ударом для Киева. Об этом сообщает 19fortyfive.
«Если усталость Польши от войны отразится на Западе, поддержка Украины может уменьшиться, поскольку конфликт вступает в третий год», — пишет автор материала.

Сообщается, что республиканцы также выступают против дополнительной поддержки Киева со стороны Вашингтона. В Словакии также пообещали прекратить поддерживать Украину.

Отмечается, что визитам украинского лидера Владимира Зеленского за рубеж на Западе уже сейчас уделяется меньше внимания, чем в 2022 году.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский находится на грани из-за ситуации на фронте и сокращения помощи от Запада. На данный момент перед Украиной стоит вопрос выживания. Быстрое завершение военных действий, на которое надеялись киевские власти, не произошло.

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#владимир зеленский
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#запорожье
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В оккупированном ВСУ Запорожье царит атмосфера террора, заявил Рогов
Рогов: в оккупированном ВСУ Запорожье царит атмосфера террора, жители ждут ВС РФ
14 октября 2023, 17:50

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в оккупированном украинскими войсками городе Запорожье царит атмосфера террора, местные жители ждут прихода ВС России. Об этом сообщает РИА Новости.
Рогов отметил, что город Запорожье сегодня живет в условиях, схожими с теми, в которых он находился чуть больше 80 лет назад, когда был оккупирован немецкими нацистами. По словам Рогова, на улицах города происходят проверки, обыски и насильственная мобилизация.

Ранее сообщалось, что подразделения «Западной» группировки российских войск совместно с авиацией и артиллерией отразили 7 атак ВСУ. Атаки ВСУ отразили в районах населенных пунктов Ивановка, Синьковка и Тимковка. Они расположены в Харьковской области Украины.

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#всу
#зеленский
#запорожье
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Зеленскому сообщили о трагедии на передовой
Экс-разведчик Риттер: украинская армия практически полностью уничтожена
14 октября 2023, 17:08

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что украинские войска понесли колоссальные потери, из-за которых они находятся на грани полного уничтожения. Об этом Риттер сообщил в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
По мнению Риттера, украинскому лидеру Зеленскому постоянно сообщают о потерях среди военнослужащих и техники. Он отметил, что киевские власти уже потеряли всякую надежду на попытку ударить по РФ.

Риттер подчеркнул, что все, что сейчас происходит — очень печально для украинцев.

Ранее сообщалось, что конфликт между Израилем и движением ХАМАС окажет существенное влияние на исход российско-украинского конфликта. Снижение уровня финансирования Киева происходит на фоне неудачного контрнаступления украинских войск. 

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MWM: Зеленского вынудят на переговоры после переключения внимания на Израиль
14 октября 2023, 16:52

Фото: iStock/ValleraTo

Конфликт между Израилем и движением ХАМАС окажет существенное влияние на исход российско-украинского конфликта. Об этом сообщает Military Watch Magazine.
Сообщается, что снижение уровня финансирования Киева происходит на фоне неудачного контрнаступления украинских войск. По информации автора статьи, Израилю потребуется серьезная помощь Вашингтона, так как палестинско-израильский конфликт может перерасти в полномасштабную военную кампанию.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский возмутился сокращением помощи на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе.  Высшие чиновники Североатлантического альянса попытались успокоить украинского президента, пообещав ему дополнительные два миллиарда долларов военной помощи до наступления зимы. Однако у Киева могут быть проблемы, по причине нынешней конфликта в Израиле и борьбы за бюджет в Конгрессе США.

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#владимир зеленский
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Арестович* рассказал о двух катастрофических ошибках ВСУ
14 октября 2023, 15:36

Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) рассказал о двух катастрофических ошибках ВСУ.
По мнению Арестовича, ВСУ потратили  слишком большое количество ресурсов на Бахмут. При этом сказывается отсутствие оборонных сооружений. По словам Арестовича, многие, и он в том числе, строили большие ожидания на украинское контрнаступление, но они не оправдались. На Бахмут потратили слишком много войск и техники, а их следовало направить на юг.
 
«Прорыв на юге дал бы нам стратегический успех в войне и захват стратегической инициативы - политической, моральной, военной», - заявил Арестович.
По его словам, ВСУ не строили подобные «линии Суровикина» оборонные сооружения, которые позволили бы резко поднять боевую устойчивость. За стратегическими ошибками в свою очередь следуют ошибки в государственном управлении, внешней и внутренней политике. Имеется ввиду коррупция, перспектива сокращения помощи Украине, ухудшении отношений с соседями.
 
Все это Арестович озаглавил как «монополия некомпетентности», отметив, что украинское руководство свою компетентность давно исчерпало.

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#всу
#сво
#украина
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Российские военные ликвидировали украинскую ДРГ под Харьковом
14 октября 2023, 13:56

Фото: istockphoto/Leestat

Подразделения «Западной» группировки российских войск совместно с авиацией и артиллерией отразили 7 атак.
Их проводили штурмовые группы 14-й, 32-й, 115-й механизированных бригад ВСУ на купянском направлении, сообщает Минобороны.
 
Атаки ВСУ отразили в районах населенных пунктов Ивановка, Синьковка и Тимковка. Они расположены в Харьковской области Украины. В районе населенного пункта Лиман Первый в Харьковской области также уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.
 
Потери украинской стороны за сутки составили до 215 военнослужащих. ВСУ лишились танка, потеряли две боевые машины пехоты, три пикапа и польскую самоходную артиллерийскую установку «Krab».

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Зеленскому показали, как изменятся границы Украины
Полковник Макгрегор: Зеленский на переговорах с Россией может отдать два города
14 октября 2023, 12:23

Фото: iStock/alzay

Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с Россией отдаст часть территорий. Об этом Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.
По мнению Макгрегора, Зеленский отдаст Одессу и Харьков. Он подчеркнул, что без помощи западных союзников Киев не сможет долго сопротивляться.

Отказ Вашингтона и Запада в предоставлении военной помощи Украине станет недвусмысленным сигналом РФ.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский находится на грани из-за ситуации на фронте и сокращения помощи от Запада. На данный момент перед Украиной стоит вопрос выживания. Быстрое завершение военных действий, на которое надеялись киевские власти, не произошло.

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#президент
#украина
#владимир зеленский
#киев
#рф
#Харьков
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Военные пресекли высадку десанта ВСУ у Антоновского моста
14 октября 2023, 12:15

Фото: iStock/Anna_Anikina

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в Телеграм-канале, что на левом берегу Днепра у Антоновского моста российские военные ликвидировали четыре лодки ВСУ и их экипажи.
Сальдо отметил, что была пресечена попытка ВСУ высадить десант. По словам губернатора, украинские войска продолжают обстреливать города и поселки левобережья Херсонской области.
 
Российская группировка войск «Днепр» выполняет работу по подавлению вражеской артиллерии. За минувшие сутки была уничтожена гаубица Д-30 и два пункта дислокации живой силы ВСУ в Бериславе.

ВС РФ на Украине перешли в наступление по всей линии фронта. Об этом сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер во время интервью. Риттер заявил, что Вооруженные силы России добились успехов в Донецкой области.

«У Украины закончились подкрепления, мы наблюдаем военный распад украинской армии», — считает Скотт Риттер.
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Неопознанный самолёт ВМС США нарушил границу РФ в Баренцевом море
14 октября 2023, 11:40

Фото: iStock/Irina Kononova

ПВО засекла цель в четверг недалеко от Мурманска.
Mash пишет, что примерно в 11:16 самолёт пролетал на высоте 900 — 3,2 тысяч метров на скорости 340 км/час. Но через полчаса исчез и покинул территорию РФ. Сигнал «Режим» вводить не пришлось.

4 октября воздушные границы РФ уже нарушили два самолёта НАТО, оба — разведывательные.

Ранее сообщалось, что у побережья Краснодарского края ликвидированы украинские беспилотники. Два беспилотника ВСУ были уничтожены у побережья Краснодарского края, сказано в сообщении Минобороны России.

«Системы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над акваторией Чёрного моря вблизи побережья Краснодарского края», - передаёт Минобороны РФ.
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