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В Севастополе объявлена воздушная тревога.
Губернатор Михаил Развожаев в своём Telegram-канале сообщил, что в Севастополе объявлена воздушная тревога.
Других подробностей не сообщается.
Ранее сообщалось, что подразделения «Западной» группировки российских войск совместно с авиацией и артиллерией отразили 7 атак. Их проводили штурмовые группы 14-й, 32-й, 115-й механизированных бригад ВСУ на купянском направлении, сообщает Минобороны.
Атаки ВСУ отразили в районах населенных пунктов Ивановка, Синьковка и Тимковка. Они расположены в Харьковской области Украины. В районе населенного пункта Лиман Первый в Харьковской области также уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.
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«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он.
Ранее сообщалось, что подразделения «Западной» группировки российских войск совместно с авиацией и артиллерией отразили 7 атак. Их проводили штурмовые группы 14-й, 32-й, 115-й механизированных бригад ВСУ на купянском направлении, сообщает Минобороны.
Атаки ВСУ отразили в районах населенных пунктов Ивановка, Синьковка и Тимковка. Они расположены в Харьковской области Украины. В районе населенного пункта Лиман Первый в Харьковской области также уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.
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Мария Фирсова