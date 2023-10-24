В Севастополе отражают атаку подводных диверсантов ВСУ

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе отбивают предположительную атаку подводных диверсантов ВС Украины. Об этом он написал в своём Телеграм-канале.
«Громкие звуки — это на внешнем рейде — Черноморский флот отбивает возможную атаку подводных диверсионных сил и средств противника», — говорится в публикации.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Диана Аванесян