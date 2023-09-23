В Севастополе предупредили о повторной ракетной опасности

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В городе звучит сигнал воздушной тревоги.
Жителей Севастополя призывают плотно закрывать окна и не подходить к ним. Тем, кто находится не дома, рекомендовано проследовать в укрытия. Над городом поднята дымовая завеса, сообщают подписчики Mash. Сообщалось, что в Севастополе система ПВО сбила ракету. Её обломки упали в районе причала Сухарной балки. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Спецслужбы едут на место происшествия.
Ранее пункт автомобильного пропуска Нехотеевка в Белгородской области оказался под минометным обстрелом.
SHOT пишет, что по МАПП (находится в 850 м от границы) выпустили 6 мин калибра 82 мм. Обстрел вёлся, предположительно, со стороны села Гоптовка Харьковской области.Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
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Мария Фирсова