В Севастополе прекратил движение морской и наземный общественный транспорт

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В Севастополе приостановлено движение морского и наземного общественного транспорта. Об этом в своём Telegram-канале сообщает городская дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о разработанном обновлённом алгоритме действий по оповещению населения о начале воздушной тревоге. В него входит оповещение с помощью городских громкоговорителей и сирен, официально подтверждённая информация в Telegram-канале Развожаева, трансляция сигнала воздушной тревоги через местные каналы радио и телевидения.
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Анастасия Чинкова