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В Севастополе сбили пять беспилотников

Губернатор: в Севастополе работает ПВО, предварительно, над морем сбили 5 БПЛА
07 ноября 2023, 04:47
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в своем Telegram-канале, что над морем у Севастополя было сбито пять беспилотников.
Он также добавил, что в Севастополе действует система противовоздушной обороны (ПВО) и по предварительным данным, было успешно сбито уже пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Развожаев подчеркнул, что все службы функционируют в штатном режиме.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно осуществляют обстрелы приграничных российских территорий, применяют беспилотные летательные аппараты и проводят диверсионные операции.

В связи с этим в регионе Крыма и Севастополя объявлен желтый уровень террористической угрозы.

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ФСБ задержала жителя ДНР, подозреваемого в передаче секретных данных Киеву
ФСБ: в ДНР задержали местного жителя, подозреваемого в передаче секретных данных
07 ноября 2023, 04:37

Фото: iStock/BrianAJackson

Задержан житель ДНР, подозреваемый в передаче секретных данных украинской стороне, передает РИА Новости со ссылкой на управление Федеральной службы безопасности России (ФСБ) в Донецкой Народной Республике (ДНР).
По данным уФСБ России, подозреваемый предпринимал попытки поступить на военную службу по контракту в добровольческие подразделения с целью получения сведений, которые являются государственной тайной, а также другой чувствительной информации. Для поддержания связи с украинской стороной использовались специально оборудованные места для хранения информации (тайники) и закрытые сообщества в мессенджерах и социальных сетях.

На видео, предоставленном уФСБ, подозреваемый, находясь на допросе, выразил уверенность в том, что сотрудники службы безопасности Украины стараются давить на людей. По его словам, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) систематически используют обман, унижения и угрозы в своей работе. Подозреваемый охарактеризовал сотрудников СБУ как «подонков» и заявил, что нельзя доверять им, так как они готовы перейти черту в своих действиях, не учитывая никаких моральных принципов, даже в отношении детей.

УФСБ подчеркнуло, что благодаря проведенным оперативным мероприятиям удалось предотвратить ущерб для безопасности государства и предотвратить потери среди российских военных. В связи с этим было начато уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается государственной измены.

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#сбу
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WP указала на конфликт Зеленского с Залужным после инцидента под Киевом
WP указала на конфликт Зеленского с Залужным после гибели помощника главкома ВСУ
07 ноября 2023, 03:54

В статье американской газеты Washington Post обозреватели Шивон О’Грейди и Сэмми Уэстфолл упомянули о возможном конфликте между президентом Украины Владимиром Зеленским и Валерием Залужным после гибели помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова.
«Многие считают, что президент Украины Владимир Зеленский и Залужный являются политическими соперниками. В последние дни это предполагаемое разногласие привлекло больше внимания после публикации Залужным статьи в Economist. Зеленский публично выразил свое несогласие с этой оценкой», — отметили журналисты.
Ранее Залужный выразил мнение в своей статье, что Вооруженные силы Украины находятся в тупике, и «вероятно, не удастся добиться глубокого и значительного прорыва».

Авторы статьи в Washington Post также заметили, что офис президента Зеленского «не сразу ответил на запрос о комментариях в связи с инцидентом, связанным с гибелью помощника главкома ВСУ».

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#всу
#послание
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WP: американцы и украинцы обменялись взаимными обвинениями из-за провала ВСУ
07 ноября 2023, 02:58

Фото: iStock/JARAMA

По информации обозревателя The Washington Post Макса Бута, официальные представители США и Украины обмениваются взаимными обвинениями в связи с неудачными операциями ВСУ на поле боя.
«За кулисами, украинские и американские официальные лица часто указывают друг на друга пальцем. Американцы выражают недовольство тем, как украинцы проводят наступление, пытаясь внедрить методику НАТО», - отмечается в статье.
По словам журналиста, украинцы, в свою очередь, неудовлетворены тем, что США предоставляют ВСУ ограниченное количество вооружения, а также качество поставляемого оружия становится проблемой.

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#сша
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#всу
#вооружения
#послание
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Трамп отверг приглашение Зеленского приехать в Киев
Newsmax: Трамп отказался от предложения Зеленского приехать на Украину
07 ноября 2023, 02:41

Фото: whitehouse.gov

Бывший президент США Дональд Трамп отклонил приглашение украинского лидера Владимира Зеленского посетить Киев. Об этом он сообщил телеканалу Newsmax.
«Я высоко ценю президента Зеленского, но считаю, что в настоящее время было бы неподходящим посещать Украину», - подчеркнул Трамп.
Он пояснил, что поскольку администрация ныне действующего главы Белого дома Джо Байдена ведет работу с Киевом, его визит может вызвать конфликт интересов.

Ранее, 5 ноября, Владимир Зеленский выразил желание объяснить Дональду Трампу сложности урегулирования украинского конфликта. По словам украинского лидера, ему потребуется всего 24 минуты, не больше, чтобы объяснить Трампу, что он не в состоянии привести мир на Украину. Зеленский также выразил сомнение в способности Трампа решить конфликт за один день.

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Зеленский отстранил от должности виновника гибели 128-й бригады ВСУ
07 ноября 2023, 00:30

Президент Украины Владимир Зеленский временно отстранил от должности командира 128-й бригады Вооруженных сил Украины Дмитрия Лысюка в связи с проводимым расследованием случая артиллерийского удара со стороны Вооруженных сил Российской Федерации по позициям украинских артиллеристов на Запорожском направлении, сообщает telegram-канал RT.
«Зеленский временно освободил от должности командира 128-й бригады Вооруженных сил Украины Дмитрия Лысюка в рамках проведения расследования», говорится в сообщении.
Ранее украинские СМИ сообщали о том, что Лысюк не пострадал, так как задержался на поздравлении.

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Российский спецназ поразил две БМП Bradley на Ореховском направлении
#гибель
#сми
#зеленский
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Российский спецназ поразил две БМП Bradley на Ореховском направлении
06 ноября 2023, 21:08

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Бойцы армейского спецназа «Осман» ВС РФ поразили две американских БМП Bradley на Ореховском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.
Одну из БМП удалось поразить во время марша противотанковой ракетой. Вторая бронемашина была подбита в паре метров от нее. После попаданий бронемашины загорелись.

Ранее командир разведывательного подразделения группировки войск «Юг» ВС РФ с позывным «Шмель» заявил, что тандем из расчёта ударных FPV-дронов и разведывательного БПЛА выследил и уничтожил БМП противника, перевозившую боеприпасы. По его словам, военнослужащие грамотно отработали по бронетехнике противника. 

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#вс рф
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В Киеве заговорили о конфликте Зеленского с Залужным
Соскин: конфликт между Зеленским и Залужным переходит в открытую фазу
06 ноября 2023, 20:05

Фото: iStock/Prostock-Studio

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным стал публичным. Об этом Соскин сообщил на своем YouTube-канале.
Соскин отметил, что ранее конфликт между ними находился в тени, но на данный момент он перешел в открытую фазу. По мнению бывшего советника, теперь началась открытая дискредитация украинского лидера. Соскин не исключил возможности того, что в ближайшее время может появиться компромат на Зеленского.

Ранее сообщалось, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и президент страны Владимир Зеленский разошлись во мнениях по поводу завершения контрнаступления. Залужный говорит о том, что контрнаступление ВСУ практически завершено и следует подготовиться к новой операции в 2024, однако Зеленский не признает эту точку зрения. 

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#контрнаступление
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Офтальмохирург бесплатно провёл лазерную коррекцию зрения бойцу-добровольцу
06 ноября 2023, 19:43

Офтальмохирург из подмосковной частной клиники бесплатно провёл лазерную коррекцию зрения бойцу-добровольцу.
Shot пишет, что врача тронула история бойца. Мужчина очень хотел вновь попасть в свою десантно-штурмовую бригаду, где проходил службу ещё до СВО.

После службы по контракту 27-летний мужчина вернулся в Уссурийск. Женился, в семье родились двое детей. А с началом мобилизации не стал дожидаться повестки, а пошёл добровольцем, надеясь попасть в родные войска. Но возникла проблема— у мужчины резко упало зрение. Правый глаз видел на -2,25, а левый —0,75. В штурмовики его не взяли, но предложили пойти командиром в другую бригаду.

Отслужив там год, мужчина решил сделать лазерную коррекцию зрения. И, дождавшись отпуска, отправился в Москву. У него было всего 4 дня в столице. На удачу он обратился в первую попавшуюся на глаза в социальных сетях частную офтальмологическую клинику. Там узнали историю бойца и согласились провести операцию в сжатые сроки бесплатно. Лазерная коррекция прошла успешно. Спустя день после операции мужчина отправился на СВО.

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#новости
#добровольцы
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Российские бойцы выбили с позиций солдат ВСУ и не понесли потерь
06 ноября 2023, 19:03

Фото: istock /Tomas Ragina

Четверо российских солдат без потерь заняли позицию, которую обороняли 13 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Противник отступил. Подробности сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель».

Боестолкновение случилось под Приютным в Запорожской области, недалеко от границы Донецкой народной республики.

Добиться успеха российским военным помогла новая тактика применения FPV-дронов. Точные удары нейтрализовали пулеметчика противника и ещё 6 солдат ВСУ.

Солдаты, которые остались живы, отступили.

Ранее боец ВСУ рассказал о расправах над жителями Запорожья, которые поддерживали РФ. С его слов, люди могут быть и не настроены против РФ, но опасаются говорить о ней что-то положительное.

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