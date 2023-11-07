В Севастополе сбили пять беспилотников

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в своем Telegram-канале, что над морем у Севастополя было сбито пять беспилотников.
Он также добавил, что в Севастополе действует система противовоздушной обороны (ПВО) и по предварительным данным, было успешно сбито уже пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Развожаев подчеркнул, что все службы функционируют в штатном режиме.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно осуществляют обстрелы приграничных российских территорий, применяют беспилотные летательные аппараты и проводят диверсионные операции.
В связи с этим в регионе Крыма и Севастополя объявлен желтый уровень террористической угрозы.
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Артем Кузьмин