В Севастополе система ПВО сбила ракету

Глава Полтавской областной военной администрации (ОВА) Украины Дмитрий Лунин сообщил о последствиях ракетного удара ВС РФ по Кременчугу, погиб один человек, еще 31 человек, включая троих детей, пострадал. Об этом пишет РБК.

При обстреле также получили повреждения здания. «Люди, чье имущество пострадало, получат компенсацию. Финансирование обеспечим из областного и местных бюджетов», — написал он.



Ранее Лунин сообщал, что ракета ударила по объекту гражданской инфраструктуры. Точное место удара не раскрывается.



О взрывах в Кременчуге сообщало днем 22 сентября и украинское издание «Страна.ua».В Полтавской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской и Харьковской областях Украины объявляли воздушную тревогу.

Артем Путинцев