В Севастополе система ПВО сбила ракету

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Ракетные обломки упали в районе причала Сухарной балки.
Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Спецслужбы едут на место происшествия.
Ранее очевидцы сообщали о взрыве в районе Инкермана. В Севастопольской бухте в данный момент приостановлено движение морского пассажирского транспорта.
Ранее сообщалось, что ВСУ концентрируют свои усилия на Черноморском флоте и Севастополе, что подтверждается очередной ракетной атакой на штаб ЧФ РФ. Суммарно противник выпустил по базам российского флота в Черном море уже десятки дефицитных ракет, не считая огромного количества беспилотников, напоминает телеграм-канал Readovka.
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Мария Фирсова