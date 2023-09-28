В Севастополе сотрудники ФСБ задержали мужчину, работавшего на ГУР Украины

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В 2022 году россиянин выехал в одну из стран СНГ и обратился к представителю Главного управления разведки Минобороны Украины. После чего прошёл вербовку.
ТАСС пишет, что сотрудники ФСБ задержали в Севастополе россиянина. Он работал на военную разведку Украины.
Россиянин устроился на работу в организацию, которая занималась строительством фортификационных сооружений в Крыму. Всю собранную информацию он передал в военную разведку Украины.
Ранее УФСБ России по Крыму и Севастополю сообщило об аресте мужчины, который подозревается в государственной измене.
Житель Краснодара решил попасть на территорию Украины через административную границу между Крымом и Херсонской областью в обход пограничной службы с целью присоединения к ВСУ. 22-летнего мужчину задержали.
Краснодарцу выдвинули обвинения по статье о приготовлении к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника. Мужчину арестовали на два месяца.
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«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), в Севастополе задержан гражданин России», - сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России
«Это были окопы на севере Крымского полуострова. Я понимал, что данные собираемые мной будут использованы против РФ, но меня вели совсем другие цели, мне было всё равно», - сказал обвиняемый.Мужчина заключен под стражу.
Ранее УФСБ России по Крыму и Севастополю сообщило об аресте мужчины, который подозревается в государственной измене.
Житель Краснодара решил попасть на территорию Украины через административную границу между Крымом и Херсонской областью в обход пограничной службы с целью присоединения к ВСУ. 22-летнего мужчину задержали.
Краснодарцу выдвинули обвинения по статье о приготовлении к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника. Мужчину арестовали на два месяца.
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Мария Фирсова