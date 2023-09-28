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В Севастополе сотрудники ФСБ задержали мужчину, работавшего на ГУР Украины

28 сентября 2023, 10:33
Фото: istock/choochart choochaikupt

Фото: istock/choochart choochaikupt

В 2022 году россиянин выехал в одну из стран СНГ и обратился к представителю Главного управления разведки Минобороны Украины. После чего прошёл вербовку.
ТАСС пишет, что сотрудники ФСБ задержали в Севастополе россиянина. Он работал на военную разведку Украины.

«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), в Севастополе задержан гражданин России», - сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России

Россиянин устроился на работу в организацию, которая занималась строительством фортификационных сооружений в Крыму. Всю собранную информацию он передал в военную разведку Украины.

«Это были окопы на севере Крымского полуострова. Я понимал, что данные собираемые мной будут использованы против РФ, но меня вели совсем другие цели, мне было всё равно», - сказал обвиняемый.
Мужчина заключен под стражу.

Ранее УФСБ России по Крыму и Севастополю сообщило об аресте мужчины, который подозревается в государственной измене.

Житель Краснодара решил попасть на территорию Украины через административную границу между Крымом и Херсонской областью в обход пограничной службы с целью присоединения к ВСУ. 22-летнего мужчину задержали.

Краснодарцу выдвинули обвинения по статье о приготовлении к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника. Мужчину арестовали на два месяца.

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Украинская ДРГ попыталась прорваться в Белгородскую область

#сво
#украина
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В оперштабе Белгородской области опровергли заход украинской ДРГ в регион
28 сентября 2023, 10:54

Фото: iStock/Anna_Anikina

Пограничники и другие силовые структуры вступили в бой на линии разграничения в Белгородской области с украинской ДРГ, зайти на территорию региона диверсанты не смогли. Об этом сообщает оперштаб области.
«В нескольких источниках распространяется информация, что в районе населенных пунктов Староселье и Теребрено был осуществлен заход ДРГ. Никакого захода не было. Пограничники совместно с другими силовыми структурами вступили в бой на линии разграничения», - написал в Telegram-канале оперштаба.

Также уточняется, что в селе Староселье никто не проживает, всех жителей вывезли еще в прошлом году. При этом информация об эвакуации жителей села Теребрено также является ложной.

Напомним, СМИ сообщили, что 28 сентября около 06.00 утра украинская ДРГ совершила попытку проникнуть в Белгородскую область с территории Сумской области. Согласно сообщению, жители села Теребрено спрятались в подвале при артиллерийском обстреле со стороны украинских диверсантов. Некоторые были эвакуированы в пункты временного размещения. Также эвакуированы жители села Староселье.

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#сми
#жители
#информация
#всу
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Последние новости СВО: какие позиции заняли ВСУ и где идут активные бои
28 сентября 2023, 10:47

Фото: iStock/Diy13

Украинские военнослужащие продолжают вести огонь по приграничным российским регионам. На некоторых участках фронта противник пытается атаковать, но ВС РФ удается сдерживать наступательные действия. О том, где ВСУ идут в наступление и на каких позициях закрепились российские войска, расскажет редакция «Радио 1».

Очередная группа ВСУ сдалась в плен

 
В Минобороны РФ сообщили об очередной сдаче в плен военнослужащих украинской группировки. ВСУ продолжают атаки на Запорожском направлении, однако в ходе неудачной попытки наступления, сдались в плен в районах населенных пунктов Работино и Пятихатки.

 


ВСУ хаотично бьют по Лисичанску

 
Российская разведка обнаружила гаубичную батарею, с помощью которой ВСУ наносили удары по Лисичанску и ближайшим его окрестностям. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем телеграм-канале. Он заявил, что оружие вело обстрелы в хаотичном порядке и уже изрядно износилось. Кочующая батарея противника была обнаружена в районе Белогоровки.

ВСУ ведут обстрелы приграничных районов РФ

 
Украинские военнослужащие продолжают обстреливать приграничные российские регионы. За минувшие сутки ВСУ несколько раз ударили по объектам в Курской области. В пяти селах повреждены жилые дома, один человек получил ранения. Обстрелам также подвергается Белгородская область. 

Сдавшиеся в плен военные ВСУ передали ВС РФ западные пулеметы
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На Кременском участке относительное затишье. Ни одна из сторон конфликта не ведет активные боевые действия, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». В районе Дибровой ВСУ пытались наступать пехотой, но ВС РФ пресекли попытку атаки. В районе Клещеевки противник также предпринял попытки наступления, но несмотря на усилия, продвинуться к железной дороге ему не удалось. В районе Вербового ВСУ безуспешно пытаются атаковать и несут существенные потери в технике и личном составе. ВСУ осуществляют давление в районе Курдюмовки и Андреевки. Встречные бои ведутся на Ореховском участке.

Телеграм-канал «WarGonzo» сообщает о продолжении штурмовых действий ВС РФ на Донецком направлении. ВСУ находятся под огневым контролем ВС РФ в Новомихайловке, Авдеевке и Северном. Противник ведет огонь по российским позициям в районах Донецка и Горловки. ВС РФ удалось пойти в атаку на Угледарском участке. На Бахмутском направлении ситуация по-прежнему напряженная. Украинские военнослужащие пытаются прорваться за железнодорожную ветку, но находятся под плотными ударами со стороны ВС РФ. В Курдюмовке и Бахмуте позиции российских бойцов продолжаются обстреливаться противником.

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#минобороны рф
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#регионы
#лнр
#всу
#вс рф
#разведка
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«Просто утонут»: В США предрекли исход контрнаступления ВСУ
NYT: Украина серьезно рискует, замедляя контрнаступление ВСУ
28 сентября 2023, 10:38

Фото: iStock/Anna_Anikina

Если Украина продолжит контрнаступать медленными темпами, то операция обречена на провал, пиет The New York Times.
«В следующем месяце ожидаются сильные дожди, и размытые дороги могут помешать использованию тяжелой техники, такой как недавно поступившие американские танки Abrams и британские танки Challenger. Когда везде грязь, а у вас есть 75-тонный Challenger, он просто утонет», - прокомментировали ситуацию в издании. 

При этом, как отметили в NYT, замедление темпов контрнаступления может стать критической точкой для Украины, поскольку, если Киеву не удастся достигнуть хоть сколько-нибудь значимых успехов - поддержка западных союзников ослабнет, либо окончательно иссякнет.

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#поддержка
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#сво
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Трамп рассказал, как бы предотвратил конфликт на Украине
28 сентября 2023, 10:17

Фото: iStock/Diy1

Дональд Трамп рассказал, что низкие цены на нефть могли бы предотвратить конфликт на Украине.
Цены на нефть были бы настолько низкими, что Москва «не могла бы себе это позволить. Цена бы равнялась $40 за баррель»,- сказал экс-президент США Трамп на митинге в Мичигане перед своими сторонниками, в числе которых были рабочие бастующих автомобильных заводов, пишет ТАСС.
Трамп и до этого неоднократно заявлял, что добьется мира на Украине за 24 часа. Правда, не уточнял, каким образом. Он не исключал, что Украине придется уступить некоторые территории.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что сможет за год решить все проблемы страны, если победит на выборах в 2024 году. Он отметил, что ни в коем случае нельзя избирать президентом США человека, который обещает справиться со всеми трудностями за восемь лет. Сам Трамп заявил, что ему для этого хватит от полугода до года.

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#сша
#украина
#сво
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ВСУ атаковали позиции РФ под видом сдачи в плен
Военкор Руденко: ВСУ атаковали позиции РФ под видом сдачи в плен
28 сентября 2023, 10:16

Фото: iStock/zabelin

Украинские военные атаковали российские позиции под видом сдачи в плен в ЛНР. Об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко, который ссылается на командира батальона с позывным «Зенит».
«Украинские военные под видом сдачи в плен атаковали позиции казачьего отряда специального назначения Барс-16 "Кубань" в районе Спорного в ЛНР», - говорится в сообщении.
 
При этом уточняется, что попытка украинского штурма была успешно пресечена. В ходе боев противник потерял не менее восьми человек живой силы. При этом один раненый все-таки попал в плен ВС РФ.

 Накануне стало известно, что на направлении Сватово — Кременная группа бойцов ВС Украины сдались в плен военнослужащим ВС РФ. Они принесли с собой ящики с боеприпасами, предварительно выйдя на специальный открытый радиоканал. Перед сдачей в плен они в качестве трофеев вынесли имеющийся у них БК. После передачи трофеев украинским бойцам назначили другую точку выхода, где произошла сдача в плен.

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#военные
#человек
#лнр
#всу
#вс рф
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ВСУ приступили к пешему контрнаступлению
WSJ: Кирилл Буданов заявил, что ВСУ пошли в контрнаступление пешком
28 сентября 2023, 10:04

Фото: iStock/Michele Ursi

Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что большая часть контрнаступления ВСУ сейчас проходит пешком, в интервью для The Wall Street Journal.
 «К сожалению, большая часть нашего наступления сейчас проходит пешком», - прокомментировал ситуацию Буданов. 

При этом, ранее стало известно, что очередная группа украинских военных сдалась в плен ВС РФ на Запорожском направлении в ходе неудачного наступления. Уточняется, что украинские военные понимают преувеличение возможностей поставляемого Киеву странами Запада вооружения.

Помимо этого, ВСУ приспособились оборудовать импровизированные боевые машины БМП-1ЛБ из-за недостатка боевых машин пехоты. Они имеют очень низкую скорость и всего один пулемет. Скорость такой машины не выше, чем у пешехода.

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#сво
#контрнаступление
#всу
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Украинская ДРГ попыталась прорваться в Белгородскую область
28 сентября 2023, 09:58

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

28 сентября около 06.00 утра украинская ДРГ совершила попытку проникнуть в Белгородскую область с территории Сумской области, однако российские пограничники успешно отбили их атаку. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.
При этом жители села Теребрено спрятались в подвале при артиллерийском обстреле со стороны украинских диверсантов. Некоторые были эвакуированы в пункты временного размещения. Также эвакуированы жители села Староселье.

По последним данным, российские пограничники смогли отбить атаку украинской ДРГ. Их вытеснили на минные поля, где они и подорвались, понеся потери.

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Очередная группа ВСУ сдалась в плен ВС РФ у Работино
Минобороны РФ: очередная группа ВСУ сдалась в плен у Работино
28 сентября 2023, 08:54

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Очередная группа украинских военных сдалась в плен ВС РФ на Запорожском направлении в ходе неудачного наступления. Об этом сообщили в Минобороны России.
«На Запорожском направлении продолжаются безуспешные атаки ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Пятихатки. На данном направлении враг потерял уже тысячи украинских военнослужащих.

Уточняется, что украинские военные понимают преувеличение возможностей поставляемого Киеву странами Запада вооружения. Таким образом, многие военные ВСУ сдаются в плен российским силам.

Напомним, накануне стало известно, что на направлении Сватово — Кременная группа бойцов ВС Украины сдались в плен военнослужащим ВС РФ. Они принесли с собой ящики с боеприпасами, предварительно выйдя на специальный открытый радиоканал. Перед сдачей в плен они в качестве трофеев вынесли имеющийся у них БК. После передачи трофеев украинским бойцам назначили другую точку выхода, где произошла сдача в плен.

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#военные
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#всу
#вс рф
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В ЛНР обнаружена гаубичная батарея ВСУ, которая бьет по Лисичанску
Марочко: В ЛНР обнаружена гаубичная батарея ВСУ, которая бьет по Лисичанску
28 сентября 2023, 08:13

Фото: iStock/NiseriN

В районе Белогоровки российская разведка обнаружила гаубичную батарею ВСУ, которая специально бьёт по Лисичанску и его окрестностям. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
Он рассказал, что кочующая батарея гаубиц Д-20 ВСУ была обнаружена ВС РФ в ходе аэророразведки в районе Белогоровки.

«По характеру действий, вероятнее всего противнику поставлена задача вести хаотичный огонь по Лисичанску и его окрестностям», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, по внешним признакам можно сделать вывод, что орудия уже изрядно износились и вести из них прицельный огонь проблематично.

Накануне Марочко также сообщал, что на Купянском направлении противник проводит перегруппировку и восстанавливает боеспособность после тяжелых боев, в которых понесли огромные потери в живой силе.

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