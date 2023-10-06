В Севастополе сработала система ПВО

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил об успешном отражении ракетной атаки.
«В Севастополе успешно отработала система ПВО. По предварительным данным, удалось отразить атаку воздушных целей, приближавшихся с морской стороны», — сообщил он.Глава города также подчеркнул, что ситуация находится под контролем всех городских служб и органов безопасности.
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