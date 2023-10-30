В Севастополе военные применили дымовую маскировку из-за воздушной тревоги

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Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе в районе бухты военные на фоне воздушной тревоги применили дымовую маскировку. Об этом Развожаев написал в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось о том, что ВСУ нанесли ракетный удар на Севастополь, в результате чего в районе Южной бухты произошел пожар. По словам Михаила Развожаева, на месте происшествия работали все необходимые службы. Пожару был присвоен четвертый класс сложности.
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